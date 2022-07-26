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В Калининград через Литву в августе поставят тысячу вагонов с цементом - РИА Новости, 26.07.2022
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В Калининград через Литву в августе поставят тысячу вагонов с цементом
В Калининград через Литву в августе поставят тысячу вагонов с цементом - РИА Новости, 26.07.2022
В Калининград через Литву в августе поставят тысячу вагонов с цементом
Тысячу вагонов с цементом общим объемом 70 тысяч тонн планирует поставить компания "Евроцемент груп" транзитом через Литву в Калининградскую область в августе,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:47
2022-07-26T16:38
экономика
антон алиханов
литва
калининград
калининградская область
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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КАЛИНИНГРАД, 26 июл — РИА Новости. Тысячу вагонов с цементом общим объемом 70 тысяч тонн планирует поставить компания "Евроцемент груп" транзитом через Литву в Калининградскую область в августе, сообщил руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Лысков.Литва с 10 июля запретила транзит в Калининград цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций. Позднее власти региона информировали, что литовская сторона начала согласовывать транзит санкционных грузов по железной дороге. Первые 60 вагонов с цементом, отправленных транзитом через Литву, ожидают в ближайшее время."Переговорил с "Евроцементом" — у них в планах на август поставить в Калининградскую область еще тысячу вагонов общим объемом 70 тысяч тонн цемента", — сказал Лысков журналистам.По его словам, это план "с учетом того, что по транзиту не будет ухудшений со стороны Литвы". Также в пресс-службе губернатора напомнили, что первая партия вагонов с цементом уже на пути в регион.Литва с 18 июня прекратила пропускать подпавшие под санкции грузы, которые везут транзитом из регионов России в Калининградскую область. Часть ограничений на грузоперевозки была снята решением Еврокомиссии. Согласно разъяснениям ЕК, железнодорожный транзит товаров в Калининград при условии контроля за ним при перевозке разрешен, при этом сохраняется запрет на автомобильные перевозки товаров в регион. Калининградские власти неоднократно заявляли, что будут добиваться отмены всех ограничений.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что возвращение возможности транзита по железной дороге крайне важно для перевозки стройматериалов, в том числе цемента. По словам губернатора, Калининград, где идет строительный сезон, остро нуждается в цементе, но перевозка его морским путем ограничена, и регион старается маневрировать в этом вопросе. В начале марта объемы поставок цемента в Калининградскую область упали в связи с ограничениями Литвой транзита грузов в Калининград. Жители области жаловались на отсутствие цемента в магазинах, а Алиханов заявлял о спекуляции цементом в регионе.
https://ria.ru/20220725/kaliningrad-1804736076.html
https://ria.ru/20220722/tranzit-1804433667.html
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экономика, антон алиханов, литва, калининград, калининградская область, еврокомиссия, санкции в отношении россии
15:47 26.07.2022 (обновлено: 16:38 26.07.2022)
 
В Калининград через Литву в августе поставят тысячу вагонов с цементом

В Калининградскую область через Литву в августе поставят тысячу вагонов с цементом

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 26 июл — РИА Новости. Тысячу вагонов с цементом общим объемом 70 тысяч тонн планирует поставить компания "Евроцемент груп" транзитом через Литву в Калининградскую область в августе, сообщил руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Лысков.
Литва с 10 июля запретила транзит в Калининград цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций. Позднее власти региона информировали, что литовская сторона начала согласовывать транзит санкционных грузов по железной дороге. Первые 60 вагонов с цементом, отправленных транзитом через Литву, ожидают в ближайшее время.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Власти Калининграда ожидают отправления первых вагонов с цементом в четверг
"Переговорил с "Евроцементом" — у них в планах на август поставить в Калининградскую область еще тысячу вагонов общим объемом 70 тысяч тонн цемента", — сказал Лысков журналистам.
По его словам, это план "с учетом того, что по транзиту не будет ухудшений со стороны Литвы". Также в пресс-службе губернатора напомнили, что первая партия вагонов с цементом уже на пути в регион.
Литва с 18 июня прекратила пропускать подпавшие под санкции грузы, которые везут транзитом из регионов России в Калининградскую область. Часть ограничений на грузоперевозки была снята решением Еврокомиссии. Согласно разъяснениям ЕК, железнодорожный транзит товаров в Калининград при условии контроля за ним при перевозке разрешен, при этом сохраняется запрет на автомобильные перевозки товаров в регион. Калининградские власти неоднократно заявляли, что будут добиваться отмены всех ограничений.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что возвращение возможности транзита по железной дороге крайне важно для перевозки стройматериалов, в том числе цемента. По словам губернатора, Калининград, где идет строительный сезон, остро нуждается в цементе, но перевозка его морским путем ограничена, и регион старается маневрировать в этом вопросе. В начале марта объемы поставок цемента в Калининградскую область упали в связи с ограничениями Литвой транзита грузов в Калининград. Жители области жаловались на отсутствие цемента в магазинах, а Алиханов заявлял о спекуляции цементом в регионе.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 23:32
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ЭкономикаАнтон АлихановЛитваКалининградКалининградская областьЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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