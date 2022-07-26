https://ria.ru/20220726/kaliningrad-1805099354.html

В Калининград через Литву в августе поставят тысячу вагонов с цементом

В Калининград через Литву в августе поставят тысячу вагонов с цементом - РИА Новости, 26.07.2022

В Калининград через Литву в августе поставят тысячу вагонов с цементом

Тысячу вагонов с цементом общим объемом 70 тысяч тонн планирует поставить компания "Евроцемент груп" транзитом через Литву в Калининградскую область в августе,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:47

2022-07-26T15:47

2022-07-26T16:38

экономика

антон алиханов

литва

калининград

калининградская область

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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КАЛИНИНГРАД, 26 июл — РИА Новости. Тысячу вагонов с цементом общим объемом 70 тысяч тонн планирует поставить компания "Евроцемент груп" транзитом через Литву в Калининградскую область в августе, сообщил руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Лысков.Литва с 10 июля запретила транзит в Калининград цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций. Позднее власти региона информировали, что литовская сторона начала согласовывать транзит санкционных грузов по железной дороге. Первые 60 вагонов с цементом, отправленных транзитом через Литву, ожидают в ближайшее время."Переговорил с "Евроцементом" — у них в планах на август поставить в Калининградскую область еще тысячу вагонов общим объемом 70 тысяч тонн цемента", — сказал Лысков журналистам.По его словам, это план "с учетом того, что по транзиту не будет ухудшений со стороны Литвы". Также в пресс-службе губернатора напомнили, что первая партия вагонов с цементом уже на пути в регион.Литва с 18 июня прекратила пропускать подпавшие под санкции грузы, которые везут транзитом из регионов России в Калининградскую область. Часть ограничений на грузоперевозки была снята решением Еврокомиссии. Согласно разъяснениям ЕК, железнодорожный транзит товаров в Калининград при условии контроля за ним при перевозке разрешен, при этом сохраняется запрет на автомобильные перевозки товаров в регион. Калининградские власти неоднократно заявляли, что будут добиваться отмены всех ограничений.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что возвращение возможности транзита по железной дороге крайне важно для перевозки стройматериалов, в том числе цемента. По словам губернатора, Калининград, где идет строительный сезон, остро нуждается в цементе, но перевозка его морским путем ограничена, и регион старается маневрировать в этом вопросе. В начале марта объемы поставок цемента в Калининградскую область упали в связи с ограничениями Литвой транзита грузов в Калининград. Жители области жаловались на отсутствие цемента в магазинах, а Алиханов заявлял о спекуляции цементом в регионе.

https://ria.ru/20220725/kaliningrad-1804736076.html

https://ria.ru/20220722/tranzit-1804433667.html

литва

калининград

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон алиханов, литва, калининград, калининградская область, еврокомиссия, санкции в отношении россии