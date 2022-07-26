https://ria.ru/20220726/izolyatsiya-1804964246.html

Бывший замгенсека ООН опроверг заявление США об изоляции России

Бывший замгенсека ООН опроверг заявление США об изоляции России - РИА Новости, 26.07.2022

Бывший замгенсека ООН опроверг заявление США об изоляции России

Заявление госдепа об изоляции России в мире демонстрирует лишь то, что США хотели бы видеть, но реальное положение дел говорит об обратном: никакой изоляции... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:08

2022-07-26T11:08

2022-07-26T11:34

россия

сша

азия

сергей орджоникидзе

нед прайс

сергей лавров

джон кирби

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Заявление госдепа об изоляции России в мире демонстрирует лишь то, что США хотели бы видеть, но реальное положение дел говорит об обратном: никакой изоляции нет, заявил РИА Новости бывший замгенсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе."Это заявление демонстрирует, скорее всего, то, что они хотели бы видеть в мировых делах. Это их взгляд. И я бы сказал, недалекий взгляд на мировые дела, потому как реальная обстановка в мире показывает, что не идет никакой речи об изоляции. Речь идет о резком ухудшении отношений с Западом, но Запад все время забывает, что они - это не весь мир. Далеко не весь мир. В мире есть еще и страны Латинской Америки, и Азии, и Африки", - отметил Орджоникидзе.Эксперт добавил, что, судя по тем контактам, которые проводит Россия, среди которых встреча российского лидера с руководством Ирана, Турции и визиты главы МИД РФ в Азию и Африку, азиатские и африканские страны "не видят в России какого-то изгоя"."Наоборот, они продолжают поддерживать тот же характер отношений, который и был прежде. Более того, они высказывают заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества. Это было четко сказано и в Египте, и в (других) африканских странах. Торгово-экономическое сотрудничество - это вещь взаимовыгодная. Думаю, по этому пути Россия и будет идти дальше", - заключил собеседник агентства.Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что РФ становится изгоем.Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".

https://ria.ru/20220726/izolyatsiya-1804948943.html

https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796657081.html

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россия, сша, азия, сергей орджоникидзе, нед прайс, сергей лавров, джон кирби