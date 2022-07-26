11:08 26.07.2022 (обновлено: 11:34 26.07.2022)
Бывший замгенсека ООН опроверг заявление США об изоляции России
Орджоникидзе: реальность показывает, что никакой изоляции России в мире нет
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Заявление госдепа об изоляции России в мире демонстрирует лишь то, что США хотели бы видеть, но реальное положение дел говорит об обратном: никакой изоляции нет, заявил РИА Новости бывший замгенсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
"Это заявление демонстрирует, скорее всего, то, что они хотели бы видеть в мировых делах. Это их взгляд. И я бы сказал, недалекий взгляд на мировые дела, потому как реальная обстановка в мире показывает, что не идет никакой речи об изоляции. Речь идет о резком ухудшении отношений с Западом, но Запад все время забывает, что они - это не весь мир. Далеко не весь мир. В мире есть еще и страны Латинской Америки, и Азии, и Африки", - отметил Орджоникидзе.
"Наоборот, они продолжают поддерживать тот же характер отношений, который и был прежде. Более того, они высказывают заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества. Это было четко сказано и в Египте, и в (других) африканских странах. Торгово-экономическое сотрудничество - это вещь взаимовыгодная. Думаю, по этому пути Россия и будет идти дальше", - заключил собеседник агентства.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что РФ становится изгоем.
Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".