https://ria.ru/20220726/irkutsk-1805160162.html

В Иркутской области вырос объем поддержанного экспорта предприятий

В Иркутской области вырос объем поддержанного экспорта предприятий - РИА Новости, 26.07.2022

В Иркутской области вырос объем поддержанного экспорта предприятий

Объем поддержанного экспорта предприятий Приангарья на конец июня составил 16,8 миллиона долларов, что почти в четыре раза больше, чем год назад, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:19

2022-07-26T18:19

2022-07-26T18:19

иркутская область

экономика

игорь кобзев

иркутская область

монголия

киргизия

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ИРКУТСК, 26 июл – РИА Новости. Объем поддержанного экспорта предприятий Приангарья на конец июня составил 16,8 миллиона долларов, что почти в четыре раза больше, чем год назад, сообщает правительство Иркутской области.В правительстве Иркутской области состоялось заседание экспортного совета региона, которое прошло под руководством губернатора Игоря Кобзева. Ранее сообщалось, что в Приангарье в марте была создана рабочая группа "Экспортный совет", куда вошли представители министерств, сотрудники налоговой инспекции, бизнес-объединений. Перед советом была поставлена задача выявить в муниципалитетах Иркутской области компании с высоким экспортным потенциалом и с помощью различных институтов развития бизнеса содействовать в их продвижении на новые зарубежные рынки. На прошедшем заседании совета отмечалось, что число контрактов, заключенных за полгода с зарубежными партнерами, возросло почти вдвое."На конец июня 2022 года при содействии Центра поддержки экспорта региона контракты заключили 34 экспортера. Объем поддержанного экспорта достиг 16,8 миллиона долларов. Для сравнения: в прошлом году на эту же дату было заключено 19 контрактов, а объем составлял 4,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году пул экспортеров в регионе пополнили 19 новых участников из числа субъектов малого и среднего бизнеса. Их доля от общего количества контрактов составила 56%. Они поставляют за рубеж продукты питания, саженцы, строительные материалы, промышленное оборудование, обувь. Среди стран-импортеров - Монголия, Киргизия, Узбекистан, Казахстан.По словам Игоря Кобзева, положительной динамики во многом удалось достичь благодаря переориентации экспортных потоков в дружественные России страны, проведению бизнес-миссий, выставок. В частности, в июле в Приангарье по инициативе Российского экспортного центра и при поддержке правительства Иркутской области прошла Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта. Участие в ней приняли более 120 человек из 78 российских регионов. Это представители Российского экспортного центра, руководители центров поддержки экспорта субъектов Российской Федерации и центров "Мой бизнес".

https://ria.ru/20220725/pavodki-1804716171.html

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экономика, игорь кобзев, иркутская область, монголия, киргизия