14:23 26.07.2022 (обновлено: 15:56 26.07.2022)
Израиль заявил, что готов нанести удар по Ирану
Министр обороны Израиля Ганц: мы готовы ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы
© AP Photo / Dan BaliltyИзраильские военные
© AP Photo / Dan Balilty
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл — РИА Новости. Израиль готов применить оружие, чтобы сдержать развитие иранской ядерной программы, следует из интервью министра обороны еврейского государства Бени Ганца 13 каналу.
"Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема Государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома", — сказал глава Минобороны в прямом эфире.
Власти Ирана не раз заявляли, что стремятся не к созданию ядерного оружия, а только к мирному использованию атомной энергетики.
Как отмечал 21 июля директор ЦРУ Уильям Бернс, по оценке разведки США, "иранцы не возобновляли усилия по превращению в оружие" компонентов ядерной программы. В то же время после выхода из ядерной сделки у Ирана появилась возможность получить необходимые для создания ядерного оружия компоненты в течение нескольких недель, добавил Бернс.
В свою очередь, израильский премьер Яир Лапид в июле на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом отметил, что страны "свободного мира" готовы применить силу против Тегерана, чтобы остановить его ядерную программу.
В 2015 году Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
В мае 2018 года Дональд Трамп, занимавший пост американского президента, вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.