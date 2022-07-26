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Израиль заявил, что готов нанести удар по Ирану - РИА Новости, 26.07.2022
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Израиль заявил, что готов нанести удар по Ирану
Израиль заявил, что готов нанести удар по Ирану - РИА Новости, 26.07.2022
Израиль заявил, что готов нанести удар по Ирану
Израиль готов применить оружие, чтобы сдержать развитие иранской ядерной программы, следует из интервью министра обороны еврейского государства Бени Ганца 13... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:23
2022-07-26T15:56
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
израиль
иран
тегеран (город)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл — РИА Новости. Израиль готов применить оружие, чтобы сдержать развитие иранской ядерной программы, следует из интервью министра обороны еврейского государства Бени Ганца 13 каналу.Власти Ирана не раз заявляли, что стремятся не к созданию ядерного оружия, а только к мирному использованию атомной энергетики.Как отмечал 21 июля директор ЦРУ Уильям Бернс, по оценке разведки США, "иранцы не возобновляли усилия по превращению в оружие" компонентов ядерной программы. В то же время после выхода из ядерной сделки у Ирана появилась возможность получить необходимые для создания ядерного оружия компоненты в течение нескольких недель, добавил Бернс.В свою очередь, израильский премьер Яир Лапид в июле на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом отметил, что страны "свободного мира" готовы применить силу против Тегерана, чтобы остановить его ядерную программу.В 2015 году Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.В мае 2018 года Дональд Трамп, занимавший пост американского президента, вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220722/ssha-1804409143.html
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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, иран, тегеран (город)
14:23 26.07.2022 (обновлено: 15:56 26.07.2022)
 
Израиль заявил, что готов нанести удар по Ирану

Министр обороны Израиля Ганц: мы готовы ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы

© AP Photo / Dan BaliltyИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Dan Balilty
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл — РИА Новости. Израиль готов применить оружие, чтобы сдержать развитие иранской ядерной программы, следует из интервью министра обороны еврейского государства Бени Ганца 13 каналу.

"Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема Государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома", — сказал глава Минобороны в прямом эфире.

Власти Ирана не раз заявляли, что стремятся не к созданию ядерного оружия, а только к мирному использованию атомной энергетики.
Как отмечал 21 июля директор ЦРУ Уильям Бернс, по оценке разведки США, "иранцы не возобновляли усилия по превращению в оружие" компонентов ядерной программы. В то же время после выхода из ядерной сделки у Ирана появилась возможность получить необходимые для создания ядерного оружия компоненты в течение нескольких недель, добавил Бернс.
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В свою очередь, израильский премьер Яир Лапид в июле на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом отметил, что страны "свободного мира" готовы применить силу против Тегерана, чтобы остановить его ядерную программу.
В 2015 году Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
В мае 2018 года Дональд Трамп, занимавший пост американского президента, вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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