https://ria.ru/20220726/ipoteka-1805187612.html

На Кубани более 600 специалистов соцсферы получили субсидии на ипотеку

На Кубани более 600 специалистов соцсферы получили субсидии на ипотеку - РИА Новости, 26.07.2022

На Кубани более 600 специалистов соцсферы получили субсидии на ипотеку

Более 600 специалистов соцсферы Кубани приобрели жилье благодаря краевой субсидии, получив 1 миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке, сообщил... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T20:10

2022-07-26T20:10

2022-07-26T20:10

краснодарский край

общество

жилье

краснодар

новокубанский район

армавир

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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Более 600 специалистов соцсферы Кубани приобрели жилье благодаря краевой субсидии, получив 1 миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.Ранее краевые власти сообщали, что с 2022 года врачи, учителя и соцработники региона могут получить 1 миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке."На сегодняшний день 618 специалистов социальной сферы со всего региона приобрели жилье благодаря краевой субсидии. Большинство из них купили готовые квартиры, остальные стали участниками долевого строительства или сами возводят дома. Всего в этом году выплату получат 900 человек", - отметил Кондратьев.Губернатор добавил, что по условиям программы как минимум следующие пять лет эти представители соцсферы будут работать на Кубани по профессии. "Это важно для решения проблемы кадрового дефицита", – пояснил глава края.Как уточнили в администрации региона, средства уже перечислили для 237 педагогов, 208 социальных работников и 173 врачей.Всего в 2022 году мерой поддержки смогут воспользоваться по 300 представителей каждой отрасли. Больше всего специалистов из числа заключивших сделку работают в Краснодаре – 148 человек, Армавире – 29 и Новокубанском районе – 28.Субсидией могут воспользоваться специалисты, живущие на Кубани дольше 10 лет. На выплату претендуют работники, которые не обеспечены жильем, либо если его площадь составляет менее 10 квадратных метров на одного члена семьи. Меру поддержки предоставляют с 2022 года по инициативе Кондратьева.

https://ria.ru/20220722/vrachi-1804413667.html

https://ria.ru/20220726/pamyat-1804940924.html

краснодар

новокубанский район

армавир

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общество, жилье, краснодар, новокубанский район, армавир