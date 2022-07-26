Рейтинг@Mail.ru
У почетного императора Японии Акихито выявили сердечную недостаточность - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/imperator-1804931919.html
У почетного императора Японии Акихито выявили сердечную недостаточность
У почетного императора Японии Акихито выявили сердечную недостаточность - РИА Новости, 26.07.2022
У почетного императора Японии Акихито выявили сердечную недостаточность
Медики диагностировали сердечную недостаточность у почетного императора Японии Ахикито, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T08:36
2022-07-26T08:36
в мире
акихито
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103970/00/1039700066_0:0:1938:1090_1920x0_80_0_0_127c076e456b808280eb01121b86a82e.jpg
ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Медики диагностировали сердечную недостаточность у почетного императора Японии Ахикито, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.Отмечается, что почетный император Ахикито прошел обследование в госпитале при Университете Токио в центре японской столицы в воскресенье, по результатам которого врачи диагностировали у 88-летнего монарха правостороннюю сердечную недостаточность.Также стало известно, что почетный император Акихито принимает лекарства с конца июня, и его состояние в настоящее время улучшается.
https://ria.ru/20220725/vdova-1804792686.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103970/00/1039700066_0:0:1938:1454_1920x0_80_0_0_24c74cd05efc2312e599deb20087e441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, акихито, япония
08:36 26.07.2022
 
У почетного императора Японии Акихито выявили сердечную недостаточность

Киодо: у почетного императора Японии Акихито диагностировали сердечную недостаточность

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкИмператор Японии Акихито
Император Японии Акихито - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Император Японии Акихито. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Медики диагностировали сердечную недостаточность у почетного императора Японии Ахикито, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.
Отмечается, что почетный император Ахикито прошел обследование в госпитале при Университете Токио в центре японской столицы в воскресенье, по результатам которого врачи диагностировали у 88-летнего монарха правостороннюю сердечную недостаточность.
Акиэ Абэ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 14:56
Вдова экс-премьера Японии Абэ попала в ДТП
Также стало известно, что почетный император Акихито принимает лекарства с конца июня, и его состояние в настоящее время улучшается.
 
В миреАкихитоЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала