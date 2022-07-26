https://ria.ru/20220726/imperator-1804931919.html

У почетного императора Японии Акихито выявили сердечную недостаточность

У почетного императора Японии Акихито выявили сердечную недостаточность - РИА Новости, 26.07.2022

У почетного императора Японии Акихито выявили сердечную недостаточность

Медики диагностировали сердечную недостаточность у почетного императора Японии Ахикито, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:36

2022-07-26T08:36

2022-07-26T08:36

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япония

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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Медики диагностировали сердечную недостаточность у почетного императора Японии Ахикито, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.Отмечается, что почетный император Ахикито прошел обследование в госпитале при Университете Токио в центре японской столицы в воскресенье, по результатам которого врачи диагностировали у 88-летнего монарха правостороннюю сердечную недостаточность.Также стало известно, что почетный император Акихито принимает лекарства с конца июня, и его состояние в настоящее время улучшается.

https://ria.ru/20220725/vdova-1804792686.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, акихито, япония