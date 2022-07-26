https://ria.ru/20220726/immunizatsiya-1805333540.html

Специалисты провели летнюю иммунизацию лис против бешенства в Москве

Специалисты провели летнюю иммунизацию лис против бешенства в Москве - РИА Новости, 27.07.2022

Специалисты провели летнюю иммунизацию лис против бешенства в Москве

Специалисты провели летнюю иммунизацию лис против бешенства в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-26T15:11

2022-07-26T15:11

2022-07-27T14:29

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москва

тинао

общество

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты провели летнюю иммунизацию лис против бешенства в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с комитетом ветеринарии города Москвы на зеленых территориях ТиНАО этим летом разложили около 16 тысяч брикетов с вакциной. Весной московские лисы обзавелись потомством. Сейчас лисята уже подросли и часто выбираются из своих норок. При этом лисы активно мигрируют, перемещаясь по территории, контактируют с другими млекопитающими: грызунами, ежами, енотовидными собаками. Поэтому вакцинация лис особенно важна. Каждый год весной, летом и осенью на природных территориях Москвы для обеспечения эпизоотического благополучия проводится вакцинация диких плотоядных животных от бешенства", - говорится в сообщении.Отмечается, что москвичи все чаще сообщают о встречах с лисами на природных территориях или даже в городской застройке.Уточняется, что для раскладки препаратов необходима точная информация о местах обитания плотоядных. После раскладки вакцины через неделю специалисты проверяют, съедена ли приманка. Её могут съесть и другие плотоядные, например куница или горностай, но эти животные тоже должны вакцинироваться, поэтому приманок раскладывается больше, чем учтено лис на территории. Кроме того, вакцина безвредна даже при поедании нескольких доз одновременно. Именно такие меры по пероральной иммунизации диких плотоядных являются самым эффективным методом для профилактики и борьбы с вирусом бешенства.Уточняется, что в случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

https://ria.ru/20220725/tarakany-1804854656.html

https://ria.ru/20220630/lisy-1799366804.html

москва

тинао

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, тинао, общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы