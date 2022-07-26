https://ria.ru/20220726/immunizatsiya-1805333540.html
Специалисты провели летнюю иммунизацию лис против бешенства в Москве
Специалисты провели летнюю иммунизацию лис против бешенства в Москве - РИА Новости, 27.07.2022
Специалисты провели летнюю иммунизацию лис против бешенства в Москве
Специалисты провели летнюю иммунизацию лис против бешенства в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-26T15:11
2022-07-26T15:11
2022-07-27T14:29
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты провели летнюю иммунизацию лис против бешенства в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с комитетом ветеринарии города Москвы на зеленых территориях ТиНАО этим летом разложили около 16 тысяч брикетов с вакциной. Весной московские лисы обзавелись потомством. Сейчас лисята уже подросли и часто выбираются из своих норок. При этом лисы активно мигрируют, перемещаясь по территории, контактируют с другими млекопитающими: грызунами, ежами, енотовидными собаками. Поэтому вакцинация лис особенно важна. Каждый год весной, летом и осенью на природных территориях Москвы для обеспечения эпизоотического благополучия проводится вакцинация диких плотоядных животных от бешенства", - говорится в сообщении.Отмечается, что москвичи все чаще сообщают о встречах с лисами на природных территориях или даже в городской застройке.Уточняется, что для раскладки препаратов необходима точная информация о местах обитания плотоядных. После раскладки вакцины через неделю специалисты проверяют, съедена ли приманка. Её могут съесть и другие плотоядные, например куница или горностай, но эти животные тоже должны вакцинироваться, поэтому приманок раскладывается больше, чем учтено лис на территории. Кроме того, вакцина безвредна даже при поедании нескольких доз одновременно. Именно такие меры по пероральной иммунизации диких плотоядных являются самым эффективным методом для профилактики и борьбы с вирусом бешенства.Уточняется, что в случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
https://ria.ru/20220725/tarakany-1804854656.html
https://ria.ru/20220630/lisy-1799366804.html
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РИА Новости
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москва, тинао, общество, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты провели летнюю иммунизацию лис против бешенства в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
совместно с комитетом ветеринарии города Москвы на зеленых территориях ТиНАО
этим летом разложили около 16 тысяч брикетов с вакциной. Весной московские лисы обзавелись потомством. Сейчас лисята уже подросли и часто выбираются из своих норок. При этом лисы активно мигрируют, перемещаясь по территории, контактируют с другими млекопитающими: грызунами, ежами, енотовидными собаками. Поэтому вакцинация лис особенно важна. Каждый год весной, летом и осенью на природных территориях Москвы для обеспечения эпизоотического благополучия проводится вакцинация диких плотоядных животных от бешенства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичи все чаще сообщают о встречах с лисами на природных территориях или даже в городской застройке.
"Существует распространенное мнение, что если лиса выходит к людям, значит, она бешеная. На самом деле это миф. Природные территории, где обитают лисы, находятся в черте города, так что эти животные – тоже москвичи. К людям их может привести элементарное любопытство или доступность пищевых отходов. Специалисты станций по борьбе с болезнями животных раскладывают приманки с вакциной для пероральной иммунизации. Приманка сделана из мясокостной муки, имеющей очень привлекательный для лис запах. Внутри приманки находится желатиновый контейнер с вакциной", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для раскладки препаратов необходима точная информация о местах обитания плотоядных. После раскладки вакцины через неделю специалисты проверяют, съедена ли приманка. Её могут съесть и другие плотоядные, например куница или горностай, но эти животные тоже должны вакцинироваться, поэтому приманок раскладывается больше, чем учтено лис на территории. Кроме того, вакцина безвредна даже при поедании нескольких доз одновременно. Именно такие меры по пероральной иммунизации диких плотоядных являются самым эффективным методом для профилактики и борьбы с вирусом бешенства.
"Лис не стоит бояться, но и не следует к ним приближаться, пытаться сделать со зверем селфи. Это дикое животное и его реакция непредсказуема. Лучше всего - наблюдение на расстоянии. Первыми лисы не нападают. Спровоцировать их можем только мы сами. Не надо: паниковать, подходить, гладить, кормить, делать резких движений, махать руками, поворачиваться спиной, смотреть в глаза, убегать. Надо: замереть, дождаться, когда лиса убежит, постучать палкой по стволу дерева, медленно уйти", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что в случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.