https://ria.ru/20220726/himars-1805156977.html

Латвия хочет купить РСЗО HIMARS с американским софинансированием

Латвия хочет купить РСЗО HIMARS с американским софинансированием - РИА Новости, 26.07.2022

Латвия хочет купить РСЗО HIMARS с американским софинансированием

Министерство обороны Латвии направило запрос в США о закупке РСЗО HIMARS в рамках совместного проекта с другими прибалтийскими государствами, надеясь на... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:09

2022-07-26T18:09

2022-07-26T18:26

в мире

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сша

министерство обороны латвии

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Министерство обороны Латвии направило запрос в США о закупке РСЗО HIMARS в рамках совместного проекта с другими прибалтийскими государствами, надеясь на софинансирование Вашингтона, сообщили во вторник американскому изданию Defence News в пресс-службе латвийского Минобороны."Министерство обороны (Латвии) отправило письмо с запросом в США о наличии и ценах на HIMARS", - сообщили изданию в пресс-службе ведомства. "Это совместный проект с балтийскими государствами, и минобороны рассчитывает на его поддержку и финансирование со стороны США", - добавили там. Количество комплексов HIMARS, которые Латвия рассчитывает купить, не сообщается.В латвийском министерстве также отметили, что Рига планирует дополнительно приобрести системы береговой обороны, и власти уже получили ряд предложений от возможных поставщиков, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

https://ria.ru/20220726/pvo-1804920841.html

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Кирилл Волков

в мире, латвия, сша, министерство обороны латвии, рсзо himars