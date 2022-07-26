18:09 26.07.2022 (обновлено: 18:26 26.07.2022)
Латвия хочет купить РСЗО HIMARS с американским софинансированием
Латвия направила запрос о покупке американских РСЗО HIMARS с софинансированием Вашингтона
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Министерство обороны Латвии направило запрос в США о закупке РСЗО HIMARS в рамках совместного проекта с другими прибалтийскими государствами, надеясь на софинансирование Вашингтона, сообщили во вторник американскому изданию Defence News в пресс-службе латвийского Минобороны.
"Министерство обороны (Латвии) отправило письмо с запросом в США о наличии и ценах на HIMARS", - сообщили изданию в пресс-службе ведомства. "Это совместный проект с балтийскими государствами, и минобороны рассчитывает на его поддержку и финансирование со стороны США", - добавили там. Количество комплексов HIMARS, которые Латвия рассчитывает купить, не сообщается.
В латвийском министерстве также отметили, что Рига планирует дополнительно приобрести системы береговой обороны, и власти уже получили ряд предложений от возможных поставщиков, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.