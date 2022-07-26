https://ria.ru/20220726/grivna-1804930941.html

Власти Запорожья допустили снижение доли гривны до минимума

Власти Запорожья допустили снижение доли гривны до минимума - РИА Новости, 26.07.2022

Власти Запорожья допустили снижение доли гривны до минимума

Использование в обороте украинской гривны к концу года на освобожденных территориях Запорожской области будет минимальным, считает представитель администрации... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:25

2022-07-26T08:25

2022-07-26T08:28

эльвира набиуллина

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Использование в обороте украинской гривны к концу года на освобожденных территориях Запорожской области будет минимальным, считает представитель администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что сроки полноценного хождения российской волюты на освобожденных территориях пока остаются неясными."Думаю, это вопрос нескольких месяцев, пока точно сказать сложно. Гривна все равно крутится, вторая валюта присутствует. Она обесценивается день каждый день, потому что начинали 1 к 2,5 по отношению к рублю, сейчас 1 к полутора. Помимо изнашивания гривна уходит за границу освобожденных территорий, ее процент использования снижается. В сетях, в супермаркетах, на заправках чаще платят рублем, так как это единственная валюта для закупки товара в России... Крайне велика вероятность, что до конца года использование гривны сойдет на нет в обороте", - сказал РИА Новости Рогов.На освобожденных территориях используется бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Власти ДНР с 25 июня установили курс украинской гривны к российскому рублю - 1,5 рубля за 1 гривну. Херсонская область и освобожденная часть Запорожской области установили на своих территориях такой курс с 28 июня.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220725/zaporozhe-1804698081.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220724/zaporozhe-1804619945.html

запорожская область

россия

херсонская область

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Дарья Буймова

эльвира набиуллина, запорожская область, россия, херсонская область , в мире