"Гринпис" подаст иск на власти Британии за проект нового месторождения газа
"Гринпис" подаст иск на власти Британии за разработку месторождения газа в Северном море
© Flickr / Howard LakeЛоготип Greenpeace
© Flickr / Howard Lake
Логотип Greenpeace. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Гринпис" заявила, что подает в суд на правительство Великобритании, так как оно одобрило разработку нового газового месторождения в Северном море, не проверив при этом, какой вред климату нанесет сжигание добытого газа.
"Правительству грозит новый иск после того, как оно одобрило новое газового месторождения в Северном море, не проверив влияние на климат сжигания добытого газа. "Гринпис" считает, что правительство не выполнило свои юридические обязанности по проверке воздействия проекта Jackdaw компании Shell на окружающую среду, отказавшись принимать во внимание ущерб от сжигания добытого газа", - говорится в заявлении организации.
Отмечается, что при сжигании газа, добываемого на месторождении Jackdaw, будет выделяться больше углекислого газа, чем за год в Гане.
По заявлению "Гринпис", газ из месторождения Jackdaw не поможет облегчить энергетический кризис в Великобритании и не окажет никакого влияния на счета за электроэнергию, поскольку он принадлежит компании Shell и будет продаваться на международных рынках.
В среду англо-голландская Shell сообщила, что приняла решение инвестировать в газовое месторождение Jackdaw в британской части Северного моря. Запуск проекта запланирован на середину 2020-х годов. Как уточняется в сообщении, пиковая добыча проекта составляет 40 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. При таком уровне добычи показатель может составить более 6% от запланированной добычи газа в британской части Северного моря в середине десятилетия.
Инвестиции в проект Jackdaw являются частью намерения Shell U.K. вложить 20-25 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 24-30 миллиардов долларов) в энергетическую систему Великобритании в следующее десятилетие, отмечается в релизе.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.