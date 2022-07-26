https://ria.ru/20220726/grinpis-1805137691.html

"Гринпис" подаст иск на власти Британии за проект нового месторождения газа

"Гринпис" подаст иск на власти Британии за проект нового месторождения газа - РИА Новости, 26.07.2022

"Гринпис" подаст иск на власти Британии за проект нового месторождения газа

"Гринпис" заявила, что подает в суд на правительство Великобритании, так как оно одобрило разработку нового газового месторождения в Северном море, не проверив... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:19

2022-07-26T17:19

2022-07-26T17:19

экономика

северное море

великобритания

greenpeace

shell

гана

экология

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Гринпис" заявила, что подает в суд на правительство Великобритании, так как оно одобрило разработку нового газового месторождения в Северном море, не проверив при этом, какой вред климату нанесет сжигание добытого газа.Отмечается, что при сжигании газа, добываемого на месторождении Jackdaw, будет выделяться больше углекислого газа, чем за год в Гане.По заявлению "Гринпис", газ из месторождения Jackdaw не поможет облегчить энергетический кризис в Великобритании и не окажет никакого влияния на счета за электроэнергию, поскольку он принадлежит компании Shell и будет продаваться на международных рынках.В среду англо-голландская Shell сообщила, что приняла решение инвестировать в газовое месторождение Jackdaw в британской части Северного моря. Запуск проекта запланирован на середину 2020-х годов. Как уточняется в сообщении, пиковая добыча проекта составляет 40 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. При таком уровне добычи показатель может составить более 6% от запланированной добычи газа в британской части Северного моря в середине десятилетия.Инвестиции в проект Jackdaw являются частью намерения Shell U.K. вложить 20-25 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 24-30 миллиардов долларов) в энергетическую систему Великобритании в следующее десятилетие, отмечается в релизе.Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.

https://ria.ru/20220516/tanker-1788822643.html

северное море

великобритания

гана

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экономика, северное море, великобритания, greenpeace, shell, гана, экология