https://ria.ru/20220726/gretsiya-1804969626.html

Посол Маслов: российского туризма в Грецию практически нет

Посол Маслов: российского туризма в Грецию практически нет - РИА Новости, 26.07.2022

Посол Маслов: российского туризма в Грецию практически нет

Российских туристов практически нет в Греции в этом году, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:23

2022-07-26T11:23

2022-07-26T11:26

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российских туристов практически нет в Греции в этом году, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов."В микроскопических количествах, конечно, туристы проникают. Но я без всякого преувеличения скажу, что в этом году никакого российского туризма в Греции практически нет", - сказал посол в в эфире телеканала "Россия 24".Туристическая отрасль Греции несёт огромные убытки из-за отсутствия российских туристов, заявил посол."В первых числах марта премьер-министр Греции заявил, что в этом году Греция ожидает 30, а то и 35 миллионов иностранных туристов и отсутствие 500 тысяч российских туристов никак не скажется на греческой экономике. Я бы сказал, что это оценка с политическим оттенком, потому что то, что я слышу от крупных греческих туроператоров, от отельеров - у них все-таки здесь несколько иное видение. Могу сказать, что крупные гостиничные сети Греции, которые на протяжении последних десятилетий ориентированы в значительной степени на российский рынок, несут немалые потери от отсутствия российских туристов", - сказал Маслов.Он добавил, что есть и некоторые крупные гостиничные комплексы, которые полностью были ориентированы на российских туристов и очень ценили их всегда."И вот их отсутствие (российских туристов - ред.) в этом году ведет к очень большим убытков. А причина отсутствия наших туристов понятны: нет прямого авиационного сообщения и невозможность использования привычных для нас банковских карт", - заключил посол.

https://ria.ru/20220726/gretsiya-1804956927.html

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Дарья Буймова

в мире, греция, туризм, новости - туризм