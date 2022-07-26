10:48 26.07.2022 (обновлено: 17:31 26.07.2022)
Посол в Афинах заявил, что все контакты России и Греции обнулились
Посол Москвы в Афинах Маслов заявил о полном разрушении отношений России и Греции
© AP Photo / Dimitri MessinisСотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция
© AP Photo / Dimitri Messinis
Сотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, никакого сотрудничества и контактов сейчас нет, заявил посол Российской Федерации в Греции Андрей Маслов.
"С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет. Нет никакого сотрудничества, нет контактов. Словом, буквально в считанные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
При этом посол обратил внимание, что все чаще в Греции наблюдатели резко критикуют греческое правительство "за то, что своими действиями оно впервые за 200 лет довело дело до того, что Греция стала для России недружественной страной, притом что Россия ничего плохого для Греции никогда не делала и не сделала в последнее время".