https://ria.ru/20220726/granty-1805000957.html

Молодых предпринимателей Ивановской области поддержат грантами

Молодых предпринимателей Ивановской области поддержат грантами - РИА Новости, 26.07.2022

Молодых предпринимателей Ивановской области поддержат грантами

В Ивановской области стартовал конкурсный отбор среди молодых бизнесменов в возрасте до 25 лет на грант на развитие своей деятельности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:39

2022-07-26T12:39

2022-07-26T12:39

ивановская область

ивановская область

нацпроекты

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ИВАНОВО, 26 июл – РИА Новости. В Ивановской области стартовал конкурсный отбор среди молодых бизнесменов в возрасте до 25 лет на грант на развитие своей деятельности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, подать заявку можно до 9 сентября. Сумма гранта будет определяться в индивидуальном порядке, исходя из качества и перспективности заявленного проекта. Средства получатели смогут направить на реализацию проекта, в том числе на оплату аренды, ремонт помещений, приобретение сырья и расходных материалов и другие нужды.В департаменте экономического развития и торговли Ивановской области отметили, что размер гранта будет от 100 до 500 тысяч рублей. Общее финансирование этого вида поддержки в Ивановской области в текущем году составит 18,3 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства предусмотрены в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20220719/kontrakt-1803381513.html

ивановская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, нацпроекты