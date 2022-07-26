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Молодых предпринимателей Ивановской области поддержат грантами
Молодых предпринимателей Ивановской области поддержат грантами - РИА Новости, 26.07.2022
Молодых предпринимателей Ивановской области поддержат грантами
В Ивановской области стартовал конкурсный отбор среди молодых бизнесменов в возрасте до 25 лет на грант на развитие своей деятельности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:39
2022-07-26T12:39
2022-07-26T12:39
ивановская область
ивановская область
нацпроекты
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ИВАНОВО, 26 июл – РИА Новости. В Ивановской области стартовал конкурсный отбор среди молодых бизнесменов в возрасте до 25 лет на грант на развитие своей деятельности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, подать заявку можно до 9 сентября. Сумма гранта будет определяться в индивидуальном порядке, исходя из качества и перспективности заявленного проекта. Средства получатели смогут направить на реализацию проекта, в том числе на оплату аренды, ремонт помещений, приобретение сырья и расходных материалов и другие нужды.В департаменте экономического развития и торговли Ивановской области отметили, что размер гранта будет от 100 до 500 тысяч рублей. Общее финансирование этого вида поддержки в Ивановской области в текущем году составит 18,3 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства предусмотрены в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ивановская область, нацпроекты
ИВАНОВО, 26 июл – РИА Новости. В Ивановской области стартовал конкурсный отбор среди молодых бизнесменов в возрасте до 25 лет на грант на развитие своей деятельности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Раньше возможность получить гранты была только у предпринимателей, которые реализуют социальные проекты. Так, по итогам конкурсного отбора в 2021 году 23 социальных предприятия получили гранты на развитие своей деятельности. В этом году в соответствии с поправками в федеральное законодательство на поддержку государства смогут рассчитывать также и молодые предприниматели в возрасте до 25 лет", – сказал собеседник агентства.
По его словам, подать заявку можно до 9 сентября. Сумма гранта будет определяться в индивидуальном порядке, исходя из качества и перспективности заявленного проекта. Средства получатели смогут направить на реализацию проекта, в том числе на оплату аренды, ремонт помещений, приобретение сырья и расходных материалов и другие нужды.
В департаменте экономического развития и торговли Ивановской области
отметили, что размер гранта будет от 100 до 500 тысяч рублей. Общее финансирование этого вида поддержки в Ивановской области в текущем году составит 18,3 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства предусмотрены в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".