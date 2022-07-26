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На российско-литовской границе вдвое сократилась очередь из фур - РИА Новости, 26.07.2022
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На российско-литовской границе вдвое сократилась очередь из фур
На российско-литовской границе вдвое сократилась очередь из фур - РИА Новости, 26.07.2022
На российско-литовской границе вдвое сократилась очередь из фур
Очередь из грузовиков на российско-литовской границе уменьшилась вдвое, выезда в Литву сейчас ожидает 150 фур, в середине июля число скопившихся на пункте... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:56
2022-07-26T11:56
литва
россия
калининградская область
таможня
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КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Очередь из грузовиков на российско-литовской границе уменьшилась вдвое, выезда в Литву сейчас ожидает 150 фур, в середине июля число скопившихся на пункте пропуска автомобилей составляло более трёхсот, сообщили в отделении по связям с общественностью областной таможни.Одиннадцатого июля в очереди на российско-литовской границе стояли 310 грузовиков, ожидающих выезда из Калининградской области, въезда в регион ожидали 200 фур."По данным на 9.00 26 июля на таможенном посту МАПП Чернышевское за сутки было оформлено 217 грузовиков, направлявшихся в Литовскую Республику, и 204 машины, прибывшие в Российскую Федерацию. Выезда в сопредельное государство в настоящее время ожидает 150 транспортных средств, на въезд в РФ очередь отсутствует", - сообщили в пресс-службе таможни по региону. По информации ведомства, литовская сторона ускорила процесс оформления фур.Проблема с пропуском калининградских грузовиков в Литву обострилась ещё весной.Калининградские дальнобойщики жаловались, что стоять в очереди приходилось по несколько дней. В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ скапливалось более 500 большегрузов.
https://ria.ru/20220722/tranzit-1804433667.html
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литва, россия, калининградская область, таможня
11:56 26.07.2022
 
На российско-литовской границе вдвое сократилась очередь из фур

Очередь из фур на границе России с Литвой за две недели сократилась вдвое

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Очередь из грузовиков на российско-литовской границе уменьшилась вдвое, выезда в Литву сейчас ожидает 150 фур, в середине июля число скопившихся на пункте пропуска автомобилей составляло более трёхсот, сообщили в отделении по связям с общественностью областной таможни.
Одиннадцатого июля в очереди на российско-литовской границе стояли 310 грузовиков, ожидающих выезда из Калининградской области, въезда в регион ожидали 200 фур.
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"По данным на 9.00 26 июля на таможенном посту МАПП Чернышевское за сутки было оформлено 217 грузовиков, направлявшихся в Литовскую Республику, и 204 машины, прибывшие в Российскую Федерацию. Выезда в сопредельное государство в настоящее время ожидает 150 транспортных средств, на въезд в РФ очередь отсутствует", - сообщили в пресс-службе таможни по региону. По информации ведомства, литовская сторона ускорила процесс оформления фур.
Проблема с пропуском калининградских грузовиков в Литву обострилась ещё весной.
Калининградские дальнобойщики жаловались, что стоять в очереди приходилось по несколько дней. В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ скапливалось более 500 большегрузов.
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