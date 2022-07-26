https://ria.ru/20220726/gramota-1805050157.html

В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту про раздачу деликатесов

В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту про раздачу деликатесов - РИА Новости, 26.07.2022

В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту про раздачу деликатесов

На раскопках в Великом Новгороде нашли два небольших скопления новгородских серебряных монет 1440-1450-х годов, десять вислых свинцовых печатей конца XIV-XV... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:14

2022-07-26T15:14

2022-07-26T15:34

культура

новости культуры

археология

великий новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805031346_33:0:479:251_1920x0_80_0_0_47af84e4878d9d391d7ce1600f4c4b7c.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На раскопках в Великом Новгороде нашли два небольших скопления новгородских серебряных монет 1440-1450-х годов, десять вислых свинцовых печатей конца XIV-XV веков и пять берестяных грамот, сообщается на сайте Института археологии РАН. В одной из них, под номером 1148, приводится список для раздачи деликатесов: икры и лосося. "Серькию лосось, Юрью лосось, Микулиньскому лосось, Лазорю коробоцка икри да торпица, Зехъну торпица да сухыхъ…", — говорится в обнаруженном тексте."Лососи в берестяных грамотах уже упоминались, а слово "торпица" встретилось впервые. Это уменьшительное от "торпа" – заимствованное из прибалтийско-финских языков название речной и озерной форели, известное по северно-русским говорам", — объясняют в Институте археологии. Упоминаний икры раньше в грамотах тоже не находили, но они были в других письменных источниках. В остальных найденных экземплярах тоже есть интересные детали. Например, в одном из документов говорится о существующем и сегодня селе Молвотицы на юго-западе Новгородской области. В другом используется редкий термин "семница" – "так называлась семерка беличьих шкурок, выступавшая в качестве единицы счета мехов", поясняют в публикации.

https://ria.ru/20220725/perfume-1804744990.html

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, великий новгород