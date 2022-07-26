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В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту про раздачу деликатесов
В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту про раздачу деликатесов - РИА Новости, 26.07.2022
В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту про раздачу деликатесов
На раскопках в Великом Новгороде нашли два небольших скопления новгородских серебряных монет 1440-1450-х годов, десять вислых свинцовых печатей конца XIV-XV... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:14
2022-07-26T15:14
2022-07-26T15:34
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На раскопках в Великом Новгороде нашли два небольших скопления новгородских серебряных монет 1440-1450-х годов, десять вислых свинцовых печатей конца XIV-XV веков и пять берестяных грамот, сообщается на сайте Института археологии РАН. В одной из них, под номером 1148, приводится список для раздачи деликатесов: икры и лосося. "Серькию лосось, Юрью лосось, Микулиньскому лосось, Лазорю коробоцка икри да торпица, Зехъну торпица да сухыхъ…", — говорится в обнаруженном тексте."Лососи в берестяных грамотах уже упоминались, а слово "торпица" встретилось впервые. Это уменьшительное от "торпа" – заимствованное из прибалтийско-финских языков название речной и озерной форели, известное по северно-русским говорам", — объясняют в Институте археологии. Упоминаний икры раньше в грамотах тоже не находили, но они были в других письменных источниках. В остальных найденных экземплярах тоже есть интересные детали. Например, в одном из документов говорится о существующем и сегодня селе Молвотицы на юго-западе Новгородской области. В другом используется редкий термин "семница" – "так называлась семерка беличьих шкурок, выступавшая в качестве единицы счета мехов", поясняют в публикации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, археология, великий новгород
15:14 26.07.2022 (обновлено: 15:34 26.07.2022)
В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту про раздачу деликатесов
В Великом Новгороде нашли пять берестяных грамот и серебряные монеты
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
На раскопках в Великом Новгороде нашли два небольших скопления новгородских серебряных монет 1440-1450-х годов, десять вислых свинцовых печатей конца XIV-XV веков и пять берестяных грамот, сообщается
на сайте Института археологии РАН.
В одной из них, под номером 1148, приводится список для раздачи деликатесов: икры и лосося.
"Серькию лосось, Юрью лосось, Микулиньскому лосось, Лазорю коробоцка икри да торпица, Зехъну торпица да сухыхъ…", — говорится в обнаруженном тексте.
"Лососи в берестяных грамотах уже упоминались, а слово "торпица" встретилось впервые. Это уменьшительное от "торпа" – заимствованное из прибалтийско-финских языков название речной и озерной форели, известное по северно-русским говорам", — объясняют в Институте археологии.
Упоминаний икры раньше в грамотах тоже не находили, но они были в других письменных источниках.
В остальных найденных экземплярах тоже есть интересные детали. Например, в одном из документов говорится о существующем и сегодня селе Молвотицы на юго-западе Новгородской области. В другом используется редкий термин "семница" – "так называлась семерка беличьих шкурок, выступавшая в качестве единицы счета мехов", поясняют в публикации.