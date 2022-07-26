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Москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре - РИА Новости, 26.07.2022
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Москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре
Москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре - РИА Новости, 26.07.2022
Москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре
В Москве в ближайшие часы и до конца дня ожидаются град и шквалистый ветер до 15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:58
2022-07-26T15:11
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве в ближайшие часы и до конца дня ожидаются град и шквалистый ветер до 15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 26 июля местами по городу Москве ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 м/с", — рассказали в МЧС.В ведомстве рекомендовали парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. Кроме того, при плохой погоде, управляя машиной, стоит снизить скорость и увеличить дистанцию.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
14:58 26.07.2022 (обновлено: 15:11 26.07.2022)
 
Москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре

В Москве до конца дня ожидают град и ветер до 15 метров в секунду

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВырванное с корнем дерево во дворе Москвы
Вырванное с корнем дерево во дворе Москвы - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вырванное с корнем дерево во дворе Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве в ближайшие часы и до конца дня ожидаются град и шквалистый ветер до 15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 26 июля местами по городу Москве ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 м/с", — рассказали в МЧС.
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В ведомстве рекомендовали парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. Кроме того, при плохой погоде, управляя машиной, стоит снизить скорость и увеличить дистанцию.
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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