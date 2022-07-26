https://ria.ru/20220726/grad-1805085981.html
Москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре
Москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре - РИА Новости, 26.07.2022
Москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре
В Москве в ближайшие часы и до конца дня ожидаются град и шквалистый ветер до 15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:58
2022-07-26T14:58
2022-07-26T15:11
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве в ближайшие часы и до конца дня ожидаются град и шквалистый ветер до 15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 26 июля местами по городу Москве ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 м/с", — рассказали в МЧС.В ведомстве рекомендовали парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. Кроме того, при плохой погоде, управляя машиной, стоит снизить скорость и увеличить дистанцию.
https://ria.ru/20220724/pogoda-1804635612.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
14:58 26.07.2022 (обновлено: 15:11 26.07.2022)
Москвичей предупредили о граде и шквалистом ветре
В Москве до конца дня ожидают град и ветер до 15 метров в секунду