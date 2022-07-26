12:45 26.07.2022 (обновлено: 13:57 26.07.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Горловке 11 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКвартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Квартира, пострадавшая в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, а также поселок Александровка тяжелыми минами, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 11 снарядов калибром 155 мм; 12:10 – населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Александровка: выпущено 10 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.