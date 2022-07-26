https://ria.ru/20220726/gorlovka-1805004379.html

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, а также поселок Александровка... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:45

2022-07-26T12:45

2022-07-26T13:57

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775770865_0:252:2965:1921_1920x0_80_0_0_abffc759d2f96a1ccd236b5ddb66cd4e.jpg

ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, а также поселок Александровка тяжелыми минами, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 11 снарядов калибром 155 мм; 12:10 – населенный пункт Марьинка (западная) – населенный пункт Александровка: выпущено 10 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220726/obstrel-1804930613.html

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, украина