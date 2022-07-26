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Умерла солистка оперы Большого театра Людмила Герих - РИА Новости, 26.07.2022
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Умерла солистка оперы Большого театра Людмила Герих
Умерла солистка оперы Большого театра Людмила Герих - РИА Новости, 26.07.2022
Умерла солистка оперы Большого театра Людмила Герих
Солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) с 1976-го по 1990 год Людмила Герих (Козырева) скончалась на 82-м году... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T20:21
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) с 1976-го по 1990 год Людмила Герих (Козырева) скончалась на 82-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Большого театра.О дате и времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно, сообщается в Telegram-канале Большого театра.Отмечается, что Людмила Герих была обладательницей красивого, глубокого сопрано, получала множество приглашений из различных концертных организаций. Окончив Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в 1968-м, Герих на следующий год поступила в оперную труппу Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, где в ее репертуар вошли партии — заглавная в опере "Тоска" Дж. Пуччини, Лизы ("Пиковая дама" П. Чайковского), Фьордилиджи ("Так поступают все женщины" В. А. Моцарта). Службу в Большом театре она успешно сочетала с активной гастрольной деятельностью. Выступала в городах СССР и за рубежом — Болгарии, Польше, Чехословакии, ГДР и других странах.
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ссср, болгария, польша, большой театр, россия
20:21 26.07.2022 (обновлено: 21:19 26.07.2022)
 
Умерла солистка оперы Большого театра Людмила Герих

Солистка оперы Большого театра Людмила Герих (Козырева) умерла на 82-м году жизни

© Фото : архив Большого театраЛюдмила Герих
Людмила Герих - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : архив Большого театра
Людмила Герих. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) с 1976-го по 1990 год Людмила Герих (Козырева) скончалась на 82-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Большого театра.

"Руководство и коллектив театра с глубоким прискорбием сообщают, что на 82-м году жизни умерла Людмила Александровна Герих (23.03.1941-26.07.2022), солистка оперной труппы Большого в 1976-90 годах", — говорится в сообщении.

О дате и времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно, сообщается в Telegram-канале Большого театра.
Отмечается, что Людмила Герих была обладательницей красивого, глубокого сопрано, получала множество приглашений из различных концертных организаций. Окончив Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в 1968-м, Герих на следующий год поступила в оперную труппу Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, где в ее репертуар вошли партии — заглавная в опере "Тоска" Дж. Пуччини, Лизы ("Пиковая дама" П. Чайковского), Фьордилиджи ("Так поступают все женщины" В. А. Моцарта). Службу в Большом театре она успешно сочетала с активной гастрольной деятельностью. Выступала в городах СССР и за рубежом — Болгарии, Польше, Чехословакии, ГДР и других странах.
 
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