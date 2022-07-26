https://ria.ru/20220726/gerikh-1805188590.html

Умерла солистка оперы Большого театра Людмила Герих

Умерла солистка оперы Большого театра Людмила Герих - РИА Новости, 26.07.2022

Умерла солистка оперы Большого театра Людмила Герих

Солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) с 1976-го по 1990 год Людмила Герих (Козырева) скончалась на 82-м году... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T20:21

2022-07-26T20:21

2022-07-26T21:19

ссср

болгария

польша

большой театр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805188714_0:63:450:316_1920x0_80_0_0_a45ad100183ad2e218eb2dad7727d6d4.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) с 1976-го по 1990 год Людмила Герих (Козырева) скончалась на 82-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Большого театра.О дате и времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно, сообщается в Telegram-канале Большого театра.Отмечается, что Людмила Герих была обладательницей красивого, глубокого сопрано, получала множество приглашений из различных концертных организаций. Окончив Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в 1968-м, Герих на следующий год поступила в оперную труппу Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, где в ее репертуар вошли партии — заглавная в опере "Тоска" Дж. Пуччини, Лизы ("Пиковая дама" П. Чайковского), Фьордилиджи ("Так поступают все женщины" В. А. Моцарта). Службу в Большом театре она успешно сочетала с активной гастрольной деятельностью. Выступала в городах СССР и за рубежом — Болгарии, Польше, Чехословакии, ГДР и других странах.

ссср

болгария

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ссср, болгария, польша, большой театр, россия