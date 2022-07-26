https://ria.ru/20220726/gazprombank-1804793405.html

Газпромбанк: у премиальных клиентов популярны бег, велоспорт и плавание

Газпромбанк: у премиальных клиентов популярны бег, велоспорт и плавание - РИА Новости, 26.07.2022

Газпромбанк: у премиальных клиентов популярны бег, велоспорт и плавание

Соревнования по триатлону IRONSTAR, в июле 2022 года прошедшие в курортном поселке Завидово Тверской области, собрали более 2500 спортсменов из 124 городов... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:57

2022-07-26T12:57

2022-07-26T13:34

газпромбанк

россия

спорт

триатлон

здоровый образ жизни (зож)

интервью

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Соревнования по триатлону IRONSTAR, в июле 2022 года прошедшие в курортном поселке Завидово Тверской области, собрали более 2500 спортсменов из 124 городов России. Одним из фаворитов тройной гонки (бег, велосипед, плавание) стали участники из корпоративной команды "Будь сильным! Будь собой" от Газпромбанка. Премиум, который также является генеральным партнером IRONSTAR.Начальник Департамента ипотечного бизнеса и премиального сегмента Газпромбанка Марк Вайдьянатхан, член команды Газпромбанк Премиум, в интервью РИА Новости рассказал о причинах интереса одного из крупнейших банков страны к спорту.— Как Газпромбанк.Премиум пришел в спорт, стал партнером проведения различных соревнований? Что стало толчком?— Мы постоянно и скрупулезно анализируем нашу клиентскую базу, траты по картам, операции в торговых точках. Нам важно знать потребности наших премиальных клиентов для того, чтобы строить планы по развитию бизнеса, исходя из персонализированных запросов.В целом рынок премиального сегмента достаточно стабильный. Банки мало что меняют в своих программах, и в основном используются опции, связанные с путешествиями: премиальные мили, предоставление трансферов и так далее. Мы же, анализируя поведение клиентов, хотели найти какие-то новые тренды, которые могут быть интересны. И, проводя опросы, заметили, что для многих клиентов в приоритете здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом. И количество клиентов, которые инвестируют в свое здоровье, фитнес, спорт, продукты для здорового образа жизни, заметно растет. Этот тренд набирает обороты.— Но ведь массовый интерес к спорту начался не вчера…— Да, об этом говорили уже много лет. Но сейчас мы увидели этот интерес, увидели реальные цифры. Затем мы стали проводить интервью с клиентами. Каким спортом они занимаются, что предпочитают? Конечно, на первом месте фитнес для поддержки физической формы. Но и достаточно большую популярность набирают такие виды спорта, как бег, велоспорт, плавание. А одним из наиболее популярных среди премиального сегмента в тех выборках групп, которые мы изучали, оказался триатлон.— Поэтому у вас родилось решение поддерживать именно проект IRONSTAR в качестве генерального партнера?— Мы просто посмотрели, кто из организаторов занимается проведением турниров на высоком профессиональном уровне, и определили лидера по проведению соревнований по триатлону по всей России. Конечно, таким лидером оказался IRONSTAR. У этого турнира обширная география. Плюс, уже очень узнаваемый бренд, который хорошо себя зарекомендовал с точки зрения организации процесса. Так в октябре прошлого года мы решили стать генеральным партнером IRONSTAR.— А у IRONSTAR был опыт сотрудничества с крупными финансовыми организациями?— Они раньше с банками не сотрудничали. Для них это тоже новый и взаимовыгодный опыт, потому что мы вовлекаем наших клиентов в соревнования. Например, всем нашим клиентам предлагаем кешбэк 20% за оплату слотов на участие в IRONSTAR премиальной картой Газпромбанка.— И так оказалась создана корпоративная команда триатлонистов Газпромбанк.Премиум "Будь сильным, будь собой!"?— Когда мы начали прорабатывать концепцию сотрудничества с IRONSTAR, то поняли, что очень многие из наших сотрудников тоже увлекаются триатлоном. Среди них есть яркие и активные личности, не представляющие жизнь без спорта, которые не боятся быть собой и умеют добиваться высоких результатов, поддерживая друг друга на пути к победе. Можно сказать, что вся эта история нас по-настоящему сильно зажгла.— А как родилось решение привлечь в корпоративную команду премиальных клиентов?— Мы решили объединить не только сотрудников из внутрибанковских спортивных команд, но и привлечь клиентов, которые уже покупали по нашим картам либо спортинвентарь, либо слоты для участия в спортивных соревнованиях. И предложили им посоревноваться под корпоративным флагом. Клиенты очень хорошо поддержали инициативу, и у нас таким образом сформировалась команда, где клиенты оказались перемешаны с сотрудниками.— А в какой пропорции? То есть сотрудников, наверное, все-таки больше, чем клиентов?— Не скажу, что намного больше. 60% сотрудников, 40% клиентов.— Каков секрет такой популярности участия в команде?— Мы настроены на победу. За успехами нашей команды на соревнованиях IRONSTAR стоят регулярные тренировки и правильный настрой на гонку. Нам важно, чтобы, двигаясь к поставленным целям, наши клиенты также могли быть по-настоящему уверены в своих результатах как в бизнесе, так и в спорте.Серьезный настрой видно хотя бы по тому факту, что команду возглавляет чемпионка мира Светлана Ушакова.Мы пригласили Светлану в качестве ментора, спортивного мотиватора. Она действительно чемпионка мира по триатлону серии гонок Challenge Family, чемпионка мира CISM, многократный победитель гонок серии Ironman. С наставнической работой в команде Газпромбанк.Премиум Светлана справляется прекрасно. Она постаралась сделать все, чтобы тренировочный процесс не только приносил удовольствие или высокие результаты, но и сплачивал команду. Светлана всегда на связи с командой в мессенджерах и дает полезные рекомендации, отвечает на все насущные вопросы участников.— Каких спортивных результатов удалось достигнуть?— По итогам трех стартов этого сезона соревнований IRONSTAR в Геленджике, Казани, Завидово команда "Газпромбанк.Премиум" вошла в топ-10 корпоративных команд. Мы уже успели взять золото и серебро. Триатлон закаляет характер, учит преодолевать себя, не бояться ставить амбициозные цели и достигать их, несмотря на трудности. Это важные качества для тех, кто хочет добиться успеха в бизнесе, именно поэтому многие наши премиальные клиенты предпочитают триатлон, а мы их выбор поддерживаем.Кстати, за те девять месяцев, что Газпромбанк.Премиум поддерживает IRONSTAR, мы заметили, как в России расширилось сообщество тех, кто ведет активный образ жизни и связывает свое будущее с триатлоном. А, значит, становится больше людей, увлеченных спортом и по-настоящему уверенных в своих результатах. И в спорте, и в бизнесе человек стремится стать лучшим, добиться успеха. Именно поэтому можно провести параллель между этими двумя областями и перенести навыки, полученные в спорте, в бизнес.— То есть можно сказать, что премиум-клиент Газпромбанка может стать чемпионом?— Да, абсолютно точно можно сказать. И мы ему обязательно с этим поможем. Будущий чемпион совершенно точно сэкономит на стартовом пакете, получит хорошую экспертизу с точки зрения наставничества, а участники команды поделятся с ним опытом.— Растет ли число желающих участвовать в следующих соревнованиях?— Количество как сотрудников, так и клиентов, желающих поехать на IRONSTAR, действительно растет. Мы публиковали фото- и видео-репортажи, вели трансляции, сделали очень красивую корпоративную форму. Думаю, что и дальше количество желающих будет только увеличиваться. Тем более, что у участников нет необходимости обязательно восходить на пьедестал. Ну, пробежишь ты медленнее других. Ничего страшного, это тоже важный опыт. Главное, что есть команда, которая поддержит, есть позитивные эмоции. В конце концов, IRONSTAR — это прекрасная возможность хорошо провести время.— Кому, как не вам, это знать? Ведь вы и сами – участник соревнований.— В IRONSTAR я участвовал два раза. Нельзя сказать, что я — супер-спортсмен, но увлекаюсь велоспортом, посещаю фитнес-залы. Для меня спорт — неотъемлемая часть жизни, которая позволяет мне и физически, и эмоционально чувствовать себя хорошо. А это очень полезно для бизнеса и для работы.— Помимо соревнований по триатлону оказывает ли Газпромбанк поддержку спорту?— Буквально на днях состоится запуск нашего нового продукта. Мы видим, что инвестиции в здоровый образ жизни приносят прибыль, поэтому создаем пакет услуг "Спорт Премиум". Клиенты, которые будут им пользоваться, получат в качестве привилегий, например, абонементы в фитнес-зал. Предусмотрены специальные условия на спортивное питание, форму, настройку и техническое обслуживание велосипеда. Это будет очень хорошее предложение, аналогов которому на рынке сейчас просто нет.

https://rsport.ria.ru/20220418/triatlon-1784170982.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпромбанк, россия, спорт, триатлон, здоровый образ жизни (зож), интервью