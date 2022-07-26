https://ria.ru/20220726/gazprom-1805017286.html

"Газпром" выступит с заявлением по "Северному потоку"

"Газпром" выступит с заявлением по "Северному потоку" - РИА Новости, 26.07.2022

"Газпром" выступит с заявлением по "Северному потоку"

"Газпром" выступит с заявлением по "Северному потоку", неполадки с турбинами действительно есть, ситуация осложняется санкциями и ограничениями, введенными... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:09

2022-07-26T13:09

2022-07-26T18:49

экономика

газпром

северный поток

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Газпром" выступит с заявлением по "Северному потоку", неполадки с турбинами действительно есть, ситуация осложняется санкциями и ограничениями, введенными против России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы обязательно попросим наших коллег в "Газпроме" с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем. В целом еще раз повторяю, да, действительно, есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже, но есть определенные неполадки с другой турбиной. "Газпром" работает над этой ситуацией", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Также он подчеркнул, что ситуацию усложняют введенные против России ограничения и санкции."Еще раз повторяю: ситуация критически осложняется теми ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны. Не будь этих ограничений, все осуществлялось бы, все ремонтные работы — и гарантийные, и ремонтные, и сервисные работы —осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, которые мы видим сейчас. <...> Мы обратимся к нашим коллегам в "Газпроме", чтобы они выступили с заявлением", — добавил Песков.

https://ria.ru/20220725/turbina-1804771982.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, газпром, северный поток, дмитрий песков (спецпредставитель президента)