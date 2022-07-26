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Турция продлевает контракты по газу с поставщиками, включая Россию - РИА Новости, 26.07.2022
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Турция продлевает контракты по газу с поставщиками, включая Россию
Турция продлевает контракты по газу с поставщиками, включая Россию - РИА Новости, 26.07.2022
Турция продлевает контракты по газу с поставщиками, включая Россию
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что надеется на отсутствие проблем с газом зимой, продлевает контракты с поставщиками, в том РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T21:28
2022-07-26T21:28
экономика
россия
азербайджан
иран
турция
в мире
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АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что надеется на отсутствие проблем с газом зимой, продлевает контракты с поставщиками, в том числе Россией."Нашими основными поставщиками являются Россия, Азербайджан, Иран. Мы продлеваем контракты, срок действия которых истек в новом периоде. Мы стараемся обеспечить безопасность наших поставок. В Европе доступ к газу важнее цены...Наш склад в Силиври заполнен на 82%, надеемся, что к концу года он будет заполнен. У нас есть 6 миллиардов кубометров природного газа. Надеюсь, у нас не будет такой проблемы, пока поставщики соблюдают график отгрузки",- приводит слова Донмеза телеканал A Haber.
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экономика, россия, азербайджан, иран, турция, в мире
21:28 26.07.2022
 
Турция продлевает контракты по газу с поставщиками, включая Россию

В Минэнерго Турции заявили о продлении контрактов по газу с поставщиками, включая Россию

© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге. Архивное фото
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АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что надеется на отсутствие проблем с газом зимой, продлевает контракты с поставщиками, в том числе Россией.
"Нашими основными поставщиками являются Россия, Азербайджан, Иран. Мы продлеваем контракты, срок действия которых истек в новом периоде. Мы стараемся обеспечить безопасность наших поставок. В Европе доступ к газу важнее цены...Наш склад в Силиври заполнен на 82%, надеемся, что к концу года он будет заполнен. У нас есть 6 миллиардов кубометров природного газа. Надеюсь, у нас не будет такой проблемы, пока поставщики соблюдают график отгрузки",- приводит слова Донмеза телеканал A Haber.
Танкер - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 18:37
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