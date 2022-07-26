https://ria.ru/20220726/gaz-1805200232.html

Турция продлевает контракты по газу с поставщиками, включая Россию

Турция продлевает контракты по газу с поставщиками, включая Россию - РИА Новости, 26.07.2022

Турция продлевает контракты по газу с поставщиками, включая Россию

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что надеется на отсутствие проблем с газом зимой, продлевает контракты с поставщиками, в том РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T21:28

2022-07-26T21:28

2022-07-26T21:28

экономика

россия

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турция

в мире

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АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что надеется на отсутствие проблем с газом зимой, продлевает контракты с поставщиками, в том числе Россией."Нашими основными поставщиками являются Россия, Азербайджан, Иран. Мы продлеваем контракты, срок действия которых истек в новом периоде. Мы стараемся обеспечить безопасность наших поставок. В Европе доступ к газу важнее цены...Наш склад в Силиври заполнен на 82%, надеемся, что к концу года он будет заполнен. У нас есть 6 миллиардов кубометров природного газа. Надеюсь, у нас не будет такой проблемы, пока поставщики соблюдают график отгрузки",- приводит слова Донмеза телеканал A Haber.

https://ria.ru/20220726/toplivo-1805163285.html

россия

азербайджан

иран

турция

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экономика, россия, азербайджан, иран, турция, в мире