https://ria.ru/20220726/gaz-1805175884.html

В МИД Венгрии усомнились в законности решения ЕС по снижению спроса на газ

В МИД Венгрии усомнились в законности решения ЕС по снижению спроса на газ - РИА Новости, 26.07.2022

В МИД Венгрии усомнились в законности решения ЕС по снижению спроса на газ

Юридическая сила решения стран Евросоюза о снижении потребления газа на 15 процентов сомнительна, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:30

2022-07-26T19:30

2022-07-26T20:04

венгрия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

экономика

в мире

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БУДАПЕШТ, 26 июл — РИА Новости. Юридическая сила решения стран Евросоюза о снижении потребления газа на 15 процентов сомнительна, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По словам дипломата, предложение создает странную правовую ситуацию, "когда вопросы энергетики одной страны определяются другой страной"."С нашей точки зрения, в договорах о Евросоюзе четко прописано, что составление энергетического баланса государств-членов является национальной компетенцией, то есть только государство-член может решать, сколько какого энергоносителя оно использует для своей собственной деятельности. Безопасность энергоснабжения также является национальной компетенцией, ответственность за это не лежит на Еврокомиссии", — подчеркнул Сийярто.Он также добавил, что подобная инициатива вредна, поскольку может сложиться ситуация, когда в венгерских резервуарах есть газ, но венгры не могут его использовать, "потому что так решил кто-то в Брюсселе".Глава венгерского МИД обратил внимание, что первые сообщения о принятии решения появились в немецких СМИ еще до заседания."Эту историю можно было бы сравнить с концептуальным судом, учитывая, что в прениях прозвучали только первые выступления, когда немецкое информационное агентство уже раструбило на весь мир о том, что энергетический совет принял постановление. Это немного похоже на то, когда вердикт пишется заранее, и процедура должна быть разыграна, как театр", — отметил он.Ранее Сийярто уже критиковал предложение Еврокомиссии и заявлял, что оно противоречит заявлениям западноевропейских политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов. Венгрия, по его словам, все же готова будет рассмотреть инициативу, но только если получит официальное письменное предложение.Министры энергетики стран ЕС согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15 процентов по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15 процентов.

https://ria.ru/20220726/orban-1804896638.html

https://ria.ru/20220726/gaz-1805162651.html

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805114599.html

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венгрия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика, в мире