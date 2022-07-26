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Цены на газ в Европе достигли 2240 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе достигли 2240 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 26.07.2022

Цены на газ в Европе достигли 2240 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе завершили торги во вторник ростом на 20%, почти до 2240 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:15

2022-07-26T19:15

2022-07-26T19:20

экономика

европа

группа газ

россия

цены на нефть

газпром

северный поток

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе завершили торги во вторник ростом на 20%, почти до 2240 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию вторника у отметки чуть выше 1890 долларов за тысячу кубометров (+1,5% к расчетной цене понедельника - 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, примерно до 1875 долларов (+0,7%). Затем котировки ускорили темпы роста, в первый час торгов - к 9.40 мск - перешагнули порог в 1900 долларов за тысячу кубометров, к полудню превысили 2000 долларов, а к вечеру, незадолго до закрытия, преодолели отметку в 2100 долларов. Последние фьючерсные контракты торговались почти по 2239,4 доллара, что стало максимумом торгов (+20,2%).Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу - "Северному потоку" - с 27 июля до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки (20% от номинальной мощности магистрали).Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

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экономика, европа, группа газ, россия, цены на нефть, газпром, северный поток