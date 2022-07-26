https://ria.ru/20220726/gaz-1805159377.html

Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 26.07.2022

Цены на газ в Европе превысили 2100 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 14 процентов и впервые с начала марта превысив 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:17

2022-07-26T18:17

2022-07-26T19:08

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 14 процентов и впервые с начала марта превысив 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию вторника у отметки чуть выше 1890 долларов за тысячу кубометров (+1,5 процента к расчетной цене понедельника — 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, примерно до 1875 долларов (+0,7 процентов). Затем котировки ускорили темпы роста, в первый час торгов — к 9:40 мск — перешагнули порог в 1900 долларов за тысячу кубометров, к полудню превысили 2000 долларов, а к вечеру, незадолго до закрытия, преодолели отметку в 2100 долларов.Ценовой максимум составил 2117,9 доллара (+13,7 процента), затем котировки немного от него отошли — по состоянию на 18:21 мск рост составлял чуть меньше 13 процентов.Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку" — с 27 июля до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки (20 процентов от номинальной мощности магистрали).Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220726/gaz-1805162651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, россия, газпром, северный поток, цены, природный газ, в мире