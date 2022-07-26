https://ria.ru/20220726/gaz-1805148356.html

Украина попросила США поставить сжиженный газ по ленд-лизу

Украина попросила США поставить сжиженный газ по ленд-лизу - РИА Новости, 26.07.2022

Украина попросила США поставить сжиженный газ по ленд-лизу

Кабмин Украины одобрил обращение к США о предоставлении "газового ленд-лиза" для прохождения отопительного сезона, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:48

2022-07-26T17:48

2022-07-26T20:23

украина

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денис шмыгаль

нафтогаз украины

цены на нефть

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Кабмин Украины одобрил обращение к США о предоставлении "газового ленд-лиза" для прохождения отопительного сезона, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль."Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", — написал он в Telegram-канале.Ранее НАК "Нафтогаз Украины" заявила, что рассчитывает на помощь государства и просит у кабмина субсидию в 150 миллиардов гривен (около пяти миллиардов долларов США) на закупку газа для отопительного сезона.В мае президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220429/polsha-1786059111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, в мире, денис шмыгаль, нафтогаз украины, цены на нефть