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Украина попросила США поставить сжиженный газ по ленд-лизу - РИА Новости, 26.07.2022
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Украина попросила США поставить сжиженный газ по ленд-лизу
Украина попросила США поставить сжиженный газ по ленд-лизу - РИА Новости, 26.07.2022
Украина попросила США поставить сжиженный газ по ленд-лизу
Кабмин Украины одобрил обращение к США о предоставлении "газового ленд-лиза" для прохождения отопительного сезона, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:48
2022-07-26T20:23
украина
сша
в мире
денис шмыгаль
нафтогаз украины
цены на нефть
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Кабмин Украины одобрил обращение к США о предоставлении "газового ленд-лиза" для прохождения отопительного сезона, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль."Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", — написал он в Telegram-канале.Ранее НАК "Нафтогаз Украины" заявила, что рассчитывает на помощь государства и просит у кабмина субсидию в 150 миллиардов гривен (около пяти миллиардов долларов США) на закупку газа для отопительного сезона.В мае президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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украина, сша, в мире, денис шмыгаль, нафтогаз украины, цены на нефть
17:48 26.07.2022 (обновлено: 20:23 26.07.2022)
 
Украина попросила США поставить сжиженный газ по ленд-лизу

Украина обратилась к США с предложением обеспечить поставки сжиженного газа по ленд-лизу

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Кабмин Украины одобрил обращение к США о предоставлении "газового ленд-лиза" для прохождения отопительного сезона, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", — написал он в Telegram-канале.
Ранее НАК "Нафтогаз Украины" заявила, что рассчитывает на помощь государства и просит у кабмина субсидию в 150 миллиардов гривен (около пяти миллиардов долларов США) на закупку газа для отопительного сезона.
В мае президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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