https://ria.ru/20220726/gaz-1805108159.html

Немцы попросили Шредера договориться с Путиным о поставках газа

Немцы попросили Шредера договориться с Путиным о поставках газа - РИА Новости, 26.07.2022

Немцы попросили Шредера договориться с Путиным о поставках газа

Читатели немецкой газеты Die Welt оценили новость о визите экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Россию. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:16

2022-07-26T16:16

2022-07-26T16:53

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt оценили новость о визите экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Россию.Как отмечала супруга бывшего председателя правительства Германии, он едет в Москву для переговоров по энергетике.Многие комментаторы не только напомнили о заслугах Шредера, но и поблагодарили за продолжение диалога с Кремлем, чем пренебрегают нынешние власти."После того как немецкое правительство сожгло за собой все мосты, Герхард Шредер остается одним из немногих каналов связи с Путиным. Это все еще может быть очень полезно для Германии", — написал Dickes B."Ну, может быть, это благодаря Шредеру газ вообще еще течет..." — предположил LoK."Хоть один человек в Германии, у которого есть хоть какой-то смутный план", — заявил Wolfgang E."Создается впечатление, что в этой стране остался только один политик, которого заботят немецкие потребители и рабочие места. И из всех людей это почти 80-летний экс-канцлер, которого его собственная партия хочет исключить", — заметил v.Münchhausen."Я благодарю экс-канцлера. Контакт с Путиным необходимо поддерживать. Мы должны уйти от "безальтернативного военного решения", — считает Kurt K.По информации СМИ, бывший канцлер прибыл в российскую столицу в воскресенье. Ожидается, что главной темой разговора станут поставки газа по "Северному потоку", однако неясно, с кем именно будут переговоры.

https://ria.ru/20220725/gaz-1804860050.html

https://ria.ru/20220725/turbina-1804771982.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/sevpotok-1805025535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

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