https://ria.ru/20220726/gaz-1805108159.html
Немцы попросили Шредера договориться с Путиным о поставках газа
Немцы попросили Шредера договориться с Путиным о поставках газа - РИА Новости, 26.07.2022
Немцы попросили Шредера договориться с Путиным о поставках газа
Читатели немецкой газеты Die Welt оценили новость о визите экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Россию. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:16
2022-07-26T16:16
2022-07-26T16:53
в мире
цены на нефть
герхард шредер
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германия
северный поток
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt оценили новость о визите экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Россию.Как отмечала супруга бывшего председателя правительства Германии, он едет в Москву для переговоров по энергетике.Многие комментаторы не только напомнили о заслугах Шредера, но и поблагодарили за продолжение диалога с Кремлем, чем пренебрегают нынешние власти."После того как немецкое правительство сожгло за собой все мосты, Герхард Шредер остается одним из немногих каналов связи с Путиным. Это все еще может быть очень полезно для Германии", — написал Dickes B."Ну, может быть, это благодаря Шредеру газ вообще еще течет..." — предположил LoK."Хоть один человек в Германии, у которого есть хоть какой-то смутный план", — заявил Wolfgang E."Создается впечатление, что в этой стране остался только один политик, которого заботят немецкие потребители и рабочие места. И из всех людей это почти 80-летний экс-канцлер, которого его собственная партия хочет исключить", — заметил v.Münchhausen."Я благодарю экс-канцлера. Контакт с Путиным необходимо поддерживать. Мы должны уйти от "безальтернативного военного решения", — считает Kurt K.По информации СМИ, бывший канцлер прибыл в российскую столицу в воскресенье. Ожидается, что главной темой разговора станут поставки газа по "Северному потоку", однако неясно, с кем именно будут переговоры.
https://ria.ru/20220725/gaz-1804860050.html
https://ria.ru/20220725/turbina-1804771982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, герхард шредер, владимир путин, москва, россия, германия, северный поток
16:16 26.07.2022 (обновлено: 16:53 26.07.2022)
Немцы попросили Шредера договориться с Путиным о поставках газа
Читатели Die Welt попросили экс-канцлера Шредера договориться в Москве о газе для Германии
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
оценили новость о визите экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Россию.
Как отмечала супруга бывшего председателя правительства Германии
, он едет в Москву
для переговоров по энергетике.
Многие комментаторы не только напомнили о заслугах Шредера, но и поблагодарили за продолжение диалога с Кремлем, чем пренебрегают нынешние власти.
"После того как немецкое правительство сожгло за собой все мосты, Герхард Шредер
остается одним из немногих каналов связи с Путиным. Это все еще может быть очень полезно для Германии", — написал Dickes B.
"Вот бы Шредер своими переговорами добился достаточных поставок газа. Посмотрим, что тогда скажет наше трио Шольц — Хабек — Бербок!" — высказался Falk S.
"Ну, может быть, это благодаря Шредеру газ вообще еще течет..." — предположил LoK.
"Хоть один человек в Германии, у которого есть хоть какой-то смутный план", — заявил Wolfgang E.
"Создается впечатление, что в этой стране остался только один политик, которого заботят немецкие потребители и рабочие места. И из всех людей это почти 80-летний экс-канцлер, которого его собственная партия хочет исключить", — заметил v.Münchhausen.
"Я благодарю экс-канцлера. Контакт с Путиным необходимо поддерживать. Мы должны уйти от "безальтернативного военного решения", — считает Kurt K.
"Интересно, что лучше: Шредер, который может говорить с Путиным, или наше правительство, которое говорит только о Путине", — поинтересовался Bernd S.
По информации СМИ, бывший канцлер прибыл в российскую столицу в воскресенье. Ожидается, что главной темой разговора станут поставки газа по "Северному потоку
", однако неясно, с кем именно будут переговоры.