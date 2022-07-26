https://ria.ru/20220726/gaz-1805096936.html

Принадлежавшее "Газпрому" ПХГ в Хайдахе начнут заполнять с 1 августа

Принадлежавшее "Газпрому" ПХГ в Хайдахе начнут заполнять с 1 августа - РИА Новости, 26.07.2022

Принадлежавшее "Газпрому" ПХГ в Хайдахе начнут заполнять с 1 августа

Газовое хранилище в Хайдахе, принадлежавшее "Газпрому", начнут заполнять с 1 августа, сообщила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:38

2022-07-26T15:38

2022-07-26T15:56

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ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Газовое хранилище в Хайдахе, принадлежавшее "Газпрому", начнут заполнять с 1 августа, сообщила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.По ее словам, полные газохранилища — страховка Австрии на предстоящую зиму.Первого июля в Австрии вступил в силу закон, согласно которому забронированные мощности в случае их систематического неиспользования должны быть переданы другим компаниям. Вскоре после этого австрийский энергетический регулятор E-Control запустил процесс, чтобы положить конец систематическому наполнению хранилища в Хайдахе, отмечала ранее Гевесслер. По ее словам, австрийское правительство еще до конца этого года собирается соединить свои газовые сети с хранилищем.Сразу после тех заявлений "Газпром" указал, что владеет сейчас в хранилище всего 11,11%, а контрольный пакет в 55,55% находится под управлением Германии. Это произошло вследствие того, что в конце марта "Газпром" перестал владеть Gazprom Germania, а власти Германии в начале апреля взяли ее под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами.ПХГ "Хайдах", находящееся вблизи австрийского Зальцбурга, является важным для обеспечения юга Германии газовым хабом. Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер накануне, 25 июля, заявил, что с пониманием относится к тому, что Австрия хочет подключиться к находящемуся на австрийской земле, но питавшему ранее исключительно Баварию газовому хранилищу "Хайдах".

https://ria.ru/20220726/potok-1805042928.html

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в мире, экономика, газпром, австрия, германия, зальцбург (город)