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В Евросоюзе освободят некоторые страны от снижения спроса на газ - РИА Новости, 26.07.2022
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В Евросоюзе освободят некоторые страны от снижения спроса на газ
В Евросоюзе освободят некоторые страны от снижения спроса на газ - РИА Новости, 26.07.2022
В Евросоюзе освободят некоторые страны от снижения спроса на газ
Определенные государства Евросоюза, в частности те, у которых нет связи с газовыми системами соседей по ЕС, не будут выполнять обязательные цели по снижению... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:36
2022-07-26T15:36
евросоюз
совет евросоюза
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Определенные государства Евросоюза, в частности те, у которых нет связи с газовыми системами соседей по ЕС, не будут выполнять обязательные цели по снижению спроса на "голубое топливо" при их введении в союзе, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС."Совет согласился с тем, что государства-члены, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа", - говорится в нем.Это делается, потому что такие страны "не смогут высвобождать значительные объемы трубопроводного газа в пользу других государств-членов", отмечается в релизе."Государства-члены, чьи электросети не синхронизированы с Европейской электроэнергетической системой и в значительной степени зависят от газа для производства электроэнергии, также освобождены, чтобы избежать риска кризиса электроснабжения", - говорится в нем.Министры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.
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евросоюз, совет евросоюза, природный газ
15:36 26.07.2022
 
В Евросоюзе освободят некоторые страны от снижения спроса на газ

Определенные страны Евросоюза будут освобождены от обязанности снижать спрос на газ

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Определенные государства Евросоюза, в частности те, у которых нет связи с газовыми системами соседей по ЕС, не будут выполнять обязательные цели по снижению спроса на "голубое топливо" при их введении в союзе, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.
"Совет согласился с тем, что государства-члены, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа", - говорится в нем.
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Это делается, потому что такие страны "не смогут высвобождать значительные объемы трубопроводного газа в пользу других государств-членов", отмечается в релизе.
"Государства-члены, чьи электросети не синхронизированы с Европейской электроэнергетической системой и в значительной степени зависят от газа для производства электроэнергии, также освобождены, чтобы избежать риска кризиса электроснабжения", - говорится в нем.
Министры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.
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