https://ria.ru/20220726/gaz-1805096394.html

В Евросоюзе освободят некоторые страны от снижения спроса на газ

В Евросоюзе освободят некоторые страны от снижения спроса на газ - РИА Новости, 26.07.2022

В Евросоюзе освободят некоторые страны от снижения спроса на газ

Определенные государства Евросоюза, в частности те, у которых нет связи с газовыми системами соседей по ЕС, не будут выполнять обязательные цели по снижению... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:36

2022-07-26T15:36

2022-07-26T15:36

евросоюз

совет евросоюза

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Определенные государства Евросоюза, в частности те, у которых нет связи с газовыми системами соседей по ЕС, не будут выполнять обязательные цели по снижению спроса на "голубое топливо" при их введении в союзе, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС."Совет согласился с тем, что государства-члены, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа", - говорится в нем.Это делается, потому что такие страны "не смогут высвобождать значительные объемы трубопроводного газа в пользу других государств-членов", отмечается в релизе."Государства-члены, чьи электросети не синхронизированы с Европейской электроэнергетической системой и в значительной степени зависят от газа для производства электроэнергии, также освобождены, чтобы избежать риска кризиса электроснабжения", - говорится в нем.Министры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.

https://ria.ru/20220726/gaz-1805043067.html

https://ria.ru/20220726/gaz-1804920418.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, совет евросоюза, природный газ