В Евросоюзе освободят некоторые страны от снижения спроса на газ
Определенные страны Евросоюза будут освобождены от обязанности снижать спрос на газ
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Определенные государства Евросоюза, в частности те, у которых нет связи с газовыми системами соседей по ЕС, не будут выполнять обязательные цели по снижению спроса на "голубое топливо" при их введении в союзе, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.
"Совет согласился с тем, что государства-члены, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа", - говорится в нем.
Это делается, потому что такие страны "не смогут высвобождать значительные объемы трубопроводного газа в пользу других государств-членов", отмечается в релизе.
"Государства-члены, чьи электросети не синхронизированы с Европейской электроэнергетической системой и в значительной степени зависят от газа для производства электроэнергии, также освобождены, чтобы избежать риска кризиса электроснабжения", - говорится в нем.
Министры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.