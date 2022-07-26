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Швейцария создаст газовый резерв из-за сокращения поставок из России - РИА Новости, 26.07.2022
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Швейцария создаст газовый резерв из-за сокращения поставок из России
Швейцария создаст газовый резерв из-за сокращения поставок из России - РИА Новости, 26.07.2022
Швейцария создаст газовый резерв из-за сокращения поставок из России
Сокращение поставок российского газа повлияет на Швейцарию, власти страны ведут работу по созданию газового резерва, заявили РИА Новости в Ассоциации... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:41
2022-07-26T14:41
экономика
швейцария
россия
газпром
северный поток
siemens
канада
в мире
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ЦЮРИХ, 26 июл - РИА Новости. Сокращение поставок российского газа повлияет на Швейцарию, власти страны ведут работу по созданию газового резерва, заявили РИА Новости в Ассоциации швейцарской газовой промышленности."Газпром" в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть не более 20% мощности магистрали."Швейцария закупает газ на торговых площадках в Германии, Франции, Нидерландах и Италии. На Швейцарию также косвенно влияет сокращение мощностей "Северного потока", поскольку в Европу поступает меньше газа", - сообщили в Ассоциации.Там добавили, что если европейские газохранилища не смогут заполниться в запланированные сроки, это увеличит риск дефицита газа зимой, что также повлияет на Швейцарию."По поручению правительства швейцарская газовая промышленность создает в соседних странах резерв газа на предстоящую зиму. Газовая промышленность уверена, что цели, поставленные федеральным правительством, могут быть достигнуты", - отметили в отраслевой ассоциации."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объясняет ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, как рассказал Путин, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА."Газпром" 25 июля сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании, и решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей, у немецкой компании в очередной раз запрошена незамедлительная поддержка в предоставлении документов.
https://ria.ru/20220726/gaz-1805043067.html
https://ria.ru/20220726/potok-1805042928.html
https://ria.ru/20220726/gaz-1805034496.html
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экономика, швейцария, россия, газпром, северный поток, siemens, канада, в мире, германия, природный газ
14:41 26.07.2022
 
Швейцария создаст газовый резерв из-за сокращения поставок из России

Швейцария ведет работу по созданию газового резерва из-за сокращения поставок из России

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 26 июл - РИА Новости. Сокращение поставок российского газа повлияет на Швейцарию, власти страны ведут работу по созданию газового резерва, заявили РИА Новости в Ассоциации швейцарской газовой промышленности.
"Газпром" в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть не более 20% мощности магистрали.
Рабочий на газокомпрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 13:45
Французы высмеяли панику властей ЕС после снижения поставок газа из России
"Швейцария закупает газ на торговых площадках в Германии, Франции, Нидерландах и Италии. На Швейцарию также косвенно влияет сокращение мощностей "Северного потока", поскольку в Европу поступает меньше газа", - сообщили в Ассоциации.
Там добавили, что если европейские газохранилища не смогут заполниться в запланированные сроки, это увеличит риск дефицита газа зимой, что также повлияет на Швейцарию.
"По поручению правительства швейцарская газовая промышленность создает в соседних странах резерв газа на предстоящую зиму. Газовая промышленность уверена, что цели, поставленные федеральным правительством, могут быть достигнуты", - отметили в отраслевой ассоциации.
Лавров: Северный поток – 2 готов удовлетворить потребности Европы в энергии - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 13:44
"Северный поток — 2" готов удовлетворить потребности Европы, заявил Лавров
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объясняет ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, как рассказал Путин, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА.
"Газпром" 25 июля сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании, и решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей, у немецкой компании в очередной раз запрошена незамедлительная поддержка в предоставлении документов.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 13:35
Совет Евросоюза согласовал добровольное снижение потребления газа на 15%
 
ЭкономикаШвейцарияРоссияГазпромСеверный потокSiemensКанадаВ миреГерманияПриродный газ
 
 
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