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Совет Евросоюза согласовал добровольное снижение потребления газа на 15% - РИА Новости, 26.07.2022
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Совет Евросоюза согласовал добровольное снижение потребления газа на 15%
Совет Евросоюза согласовал добровольное снижение потребления газа на 15% - РИА Новости, 26.07.2022
Совет Евросоюза согласовал добровольное снижение потребления газа на 15%
Страны Евросоюза согласовали снижение спроса на природный газ на 15% этой зимой, говорится в сообщении Совета стран ЕС. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:35
2022-07-26T15:22
природный газ
евросоюз
в мире
совет ес
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали снижение спроса на природный газ на 15% этой зимой, говорится в сообщении Совета стран ЕС."Стремясь повысить безопасность энергоснабжения ЕС, страны-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимой", — отмечается на сайте Евросоюза.Такая мера будет действовать с 1 августа этого года до 31 марта следующего. При этом участники договорились о возможности некоторых исключений из механизма снижения спроса на голубое топливо. Страны сами смогут выбирать способ, как именно добиться необходимого сокращения.В релизе также указывается механизм, который позволит сделать снижение обязательным."Государства-члены согласились усилить роль Совета в инициировании "предупреждения союза". Предупреждение будет активироваться исполнительным решением Совета (стран ЕС. — Прим. ред.)", — говорится в релизе.Оно будет приниматься после соответствующего предложения Еврокомиссии, которое ЕК сможет выдвинуть в случае возникновения "существенного риска серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ, а также если пять или более государств-членов, объявивших предупреждение на национальном уровне, просят Комиссию это сделать".В мае 2023 года ЕК оценит необходимость продления этих мер.Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств — членов ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.При этом несколько стран, в частности Польша, Греция, Кипр, Португалия, Испания и Мальта, выступали против этого решения. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Это все уже обернулось проблемами для США и Европы — привело к росту цен на продукты питания и топливо.
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природный газ, евросоюз, в мире, совет ес
13:35 26.07.2022 (обновлено: 15:22 26.07.2022)
 
Совет Евросоюза согласовал добровольное снижение потребления газа на 15%

Совет Евросоюза согласовал добровольное снижение потребления газа на 15% на полгода

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали снижение спроса на природный газ на 15% этой зимой, говорится в сообщении Совета стран ЕС.
"Стремясь повысить безопасность энергоснабжения ЕС, страны-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимой", — отмечается на сайте Евросоюза.
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Такая мера будет действовать с 1 августа этого года до 31 марта следующего. При этом участники договорились о возможности некоторых исключений из механизма снижения спроса на голубое топливо. Страны сами смогут выбирать способ, как именно добиться необходимого сокращения.
В релизе также указывается механизм, который позволит сделать снижение обязательным.
"Государства-члены согласились усилить роль Совета в инициировании "предупреждения союза". Предупреждение будет активироваться исполнительным решением Совета (стран ЕС. — Прим. ред.)", — говорится в релизе.
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Оно будет приниматься после соответствующего предложения Еврокомиссии, которое ЕК сможет выдвинуть в случае возникновения "существенного риска серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ, а также если пять или более государств-членов, объявивших предупреждение на национальном уровне, просят Комиссию это сделать".
В мае 2023 года ЕК оценит необходимость продления этих мер.
Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств — членов ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.
При этом несколько стран, в частности Польша, Греция, Кипр, Португалия, Испания и Мальта, выступали против этого решения.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Это все уже обернулось проблемами для США и Европы — привело к росту цен на продукты питания и топливо.
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