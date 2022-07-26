12:58 26.07.2022 (обновлено: 13:01 26.07.2022)
Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа
Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15 процентов
© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. План по сокращению потребления газа на 15%, предложенный Еврокомиссией, является необходимым проявлением европейской солидарности, и Франция поддержит его, заявила во вторник министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше.
"Сегодня мы должны согласовать курс на дополнительное сокращение потребления газа. Этот текст позволит нам проявить солидарность, так необходимую сегодня в ЕС. Цель по сокращению потребления газа на 15% полностью соответствует плану "энергетической трезвости", о котором заявили французский президент и премьер-министр. И этот текст будет поддержан Францией", – сказала министр журналистам перед началом внеочередного совета министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.
На саммите обсудят вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении спроса на 15%. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, уже выступили против предложения Брюсселя.
"Французские стратегические газохранилища сегодня заполнены на 73%, в то время как изначальная цель была до 1 августа заполнить их на 52%. Мы сильно опережаем график", – сказала министр.
Она также сообщила, что премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник запустила план по сокращению энергопотребления в официальных органах власти.
"Премьер-министр дала старт плану "энергетической трезвости" … Она формализовала его и запустила документ по всем административным каналам. Речь идет о том, чтобы управлять потреблением газа и электричества наиболее эффективным образом: снижать температуру обогревателей, внимательнее относиться к использованию кондиционеров и к передвижениям. Премьер-министр хочет, чтобы администрация и министерства – а это несколько сотен тысяч сотрудников – подали пример всем французским гражданам", – добавила Панье-Рюнаше.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении подготовить план "энергетической трезвости" – пакет мер по ответственному потреблению энергии для предприятий и простых граждан, содержащих "конкретные цели и цифровые показатели".