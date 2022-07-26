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Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа - РИА Новости, 26.07.2022
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Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа
Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа - РИА Новости, 26.07.2022
Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа
План по сокращению потребления газа на 15%, предложенный Еврокомиссией, является необходимым проявлением европейской солидарности, и Франция поддержит его,... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:58
2022-07-26T13:01
евросоюз
в мире
природный газ
еврокомиссия
франция
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. План по сокращению потребления газа на 15%, предложенный Еврокомиссией, является необходимым проявлением европейской солидарности, и Франция поддержит его, заявила во вторник министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше."Сегодня мы должны согласовать курс на дополнительное сокращение потребления газа. Этот текст позволит нам проявить солидарность, так необходимую сегодня в ЕС. Цель по сокращению потребления газа на 15% полностью соответствует плану "энергетической трезвости", о котором заявили французский президент и премьер-министр. И этот текст будет поддержан Францией", – сказала министр журналистам перед началом внеочередного совета министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.На саммите обсудят вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении спроса на 15%. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, уже выступили против предложения Брюсселя.Она также сообщила, что премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник запустила план по сокращению энергопотребления в официальных органах власти."Премьер-министр дала старт плану "энергетической трезвости" … Она формализовала его и запустила документ по всем административным каналам. Речь идет о том, чтобы управлять потреблением газа и электричества наиболее эффективным образом: снижать температуру обогревателей, внимательнее относиться к использованию кондиционеров и к передвижениям. Премьер-министр хочет, чтобы администрация и министерства – а это несколько сотен тысяч сотрудников – подали пример всем французским гражданам", – добавила Панье-Рюнаше.На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении подготовить план "энергетической трезвости" – пакет мер по ответственному потреблению энергии для предприятий и простых граждан, содержащих "конкретные цели и цифровые показатели".
https://ria.ru/20220726/gretsiya-1804939734.html
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евросоюз, в мире, природный газ, еврокомиссия, франция
12:58 26.07.2022 (обновлено: 13:01 26.07.2022)
 
Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа

Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15 процентов

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. План по сокращению потребления газа на 15%, предложенный Еврокомиссией, является необходимым проявлением европейской солидарности, и Франция поддержит его, заявила во вторник министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше.
"Сегодня мы должны согласовать курс на дополнительное сокращение потребления газа. Этот текст позволит нам проявить солидарность, так необходимую сегодня в ЕС. Цель по сокращению потребления газа на 15% полностью соответствует плану "энергетической трезвости", о котором заявили французский президент и премьер-министр. И этот текст будет поддержан Францией", – сказала министр журналистам перед началом внеочередного совета министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.
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На саммите обсудят вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении спроса на 15%. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, уже выступили против предложения Брюсселя.
"Французские стратегические газохранилища сегодня заполнены на 73%, в то время как изначальная цель была до 1 августа заполнить их на 52%. Мы сильно опережаем график", – сказала министр.
Она также сообщила, что премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник запустила план по сокращению энергопотребления в официальных органах власти.
"Премьер-министр дала старт плану "энергетической трезвости" … Она формализовала его и запустила документ по всем административным каналам. Речь идет о том, чтобы управлять потреблением газа и электричества наиболее эффективным образом: снижать температуру обогревателей, внимательнее относиться к использованию кондиционеров и к передвижениям. Премьер-министр хочет, чтобы администрация и министерства – а это несколько сотен тысяч сотрудников – подали пример всем французским гражданам", – добавила Панье-Рюнаше.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении подготовить план "энергетической трезвости" – пакет мер по ответственному потреблению энергии для предприятий и простых граждан, содержащих "конкретные цели и цифровые показатели".
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