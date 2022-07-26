https://ria.ru/20220726/gaz-1805009909.html

Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа

Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа - РИА Новости, 26.07.2022

Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа

План по сокращению потребления газа на 15%, предложенный Еврокомиссией, является необходимым проявлением европейской солидарности, и Франция поддержит его,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:58

2022-07-26T12:58

2022-07-26T13:01

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франция

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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. План по сокращению потребления газа на 15%, предложенный Еврокомиссией, является необходимым проявлением европейской солидарности, и Франция поддержит его, заявила во вторник министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше."Сегодня мы должны согласовать курс на дополнительное сокращение потребления газа. Этот текст позволит нам проявить солидарность, так необходимую сегодня в ЕС. Цель по сокращению потребления газа на 15% полностью соответствует плану "энергетической трезвости", о котором заявили французский президент и премьер-министр. И этот текст будет поддержан Францией", – сказала министр журналистам перед началом внеочередного совета министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.На саммите обсудят вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении спроса на 15%. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, уже выступили против предложения Брюсселя.Она также сообщила, что премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник запустила план по сокращению энергопотребления в официальных органах власти."Премьер-министр дала старт плану "энергетической трезвости" … Она формализовала его и запустила документ по всем административным каналам. Речь идет о том, чтобы управлять потреблением газа и электричества наиболее эффективным образом: снижать температуру обогревателей, внимательнее относиться к использованию кондиционеров и к передвижениям. Премьер-министр хочет, чтобы администрация и министерства – а это несколько сотен тысяч сотрудников – подали пример всем французским гражданам", – добавила Панье-Рюнаше.На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении подготовить план "энергетической трезвости" – пакет мер по ответственному потреблению энергии для предприятий и простых граждан, содержащих "конкретные цели и цифровые показатели".

https://ria.ru/20220726/gretsiya-1804939734.html

https://ria.ru/20220726/gaz-1804982338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евросоюз, в мире, природный газ, еврокомиссия, франция