https://ria.ru/20220726/gaz-1804959566.html

В Европе выросли биржевые цены на газ

В Европе выросли биржевые цены на газ - РИА Новости, 26.07.2022

В Европе выросли биржевые цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник умеренно растут и удерживаются выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:55

2022-07-26T10:55

2022-07-26T10:56

экономика

алексей гривач

европа

россия

фонд национальной энергетической безопасности

газпром

северный поток

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник умеренно растут и удерживаются выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки 1891,4 доллара за тысячу кубометров (+1,5% к расчётной цене понедельника — 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, до 1875,7 доллара (+0,7%). Затем котировки ускорили темпы роста и перешагнули порог в 1900 долларов за тысячу кубометров, к 9.58 мск достигнув 1926,7 доллара (+3,4%). Цены в последние минуты удерживаются у отметки 1930 долларов за тысячу кубометров.Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку" - с 27 июля до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки; это 20% от номинальной мощности магистрали.Биржевые цены на газ в Европе могут — впервые за четыре месяца — превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, говорил в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Цены в последний раз превышали эту отметку в начале марта, когда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы газовые котировки приближались к отметке в 4000 долларов.Расчётная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220726/gaz-1804926243.html

https://ria.ru/20220726/gaz-1804920418.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, алексей гривач, европа, россия, фонд национальной энергетической безопасности, газпром, северный поток