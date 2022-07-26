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В Европе выросли биржевые цены на газ - РИА Новости, 26.07.2022
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В Европе выросли биржевые цены на газ
В Европе выросли биржевые цены на газ - РИА Новости, 26.07.2022
В Европе выросли биржевые цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник умеренно растут и удерживаются выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:55
2022-07-26T10:56
экономика
алексей гривач
европа
россия
фонд национальной энергетической безопасности
газпром
северный поток
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник умеренно растут и удерживаются выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки 1891,4 доллара за тысячу кубометров (+1,5% к расчётной цене понедельника — 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, до 1875,7 доллара (+0,7%). Затем котировки ускорили темпы роста и перешагнули порог в 1900 долларов за тысячу кубометров, к 9.58 мск достигнув 1926,7 доллара (+3,4%). Цены в последние минуты удерживаются у отметки 1930 долларов за тысячу кубометров.Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку" - с 27 июля до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки; это 20% от номинальной мощности магистрали.Биржевые цены на газ в Европе могут — впервые за четыре месяца — превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, говорил в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Цены в последний раз превышали эту отметку в начале марта, когда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы газовые котировки приближались к отметке в 4000 долларов.Расчётная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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экономика, алексей гривач, европа, россия, фонд национальной энергетической безопасности, газпром, северный поток
10:55 26.07.2022 (обновлено: 10:56 26.07.2022)
 
В Европе выросли биржевые цены на газ

ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли выше 1900 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах во вторник умеренно растут и удерживаются выше 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки 1891,4 доллара за тысячу кубометров (+1,5% к расчётной цене понедельника — 1862,7 доллара) и через несколько минут немного снизились, до 1875,7 доллара (+0,7%). Затем котировки ускорили темпы роста и перешагнули порог в 1900 долларов за тысячу кубометров, к 9.58 мск достигнув 1926,7 доллара (+3,4%). Цены в последние минуты удерживаются у отметки 1930 долларов за тысячу кубометров.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 07:26
СМИ: страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа
Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку" - с 27 июля до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки; это 20% от номинальной мощности магистрали.
Биржевые цены на газ в Европе могут — впервые за четыре месяца — превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, говорил в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Цены в последний раз превышали эту отметку в начале марта, когда из-за опасений запрета на российские энергоресурсы газовые котировки приближались к отметке в 4000 долларов.
Расчётная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1742 доллара за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Сотрудник газового хаба - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 02:46
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ЭкономикаАлексей ГривачЕвропаРоссияФонд национальной энергетической безопасностиГазпромСеверный поток
 
 
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