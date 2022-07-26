https://ria.ru/20220726/gaz-1804926243.html
СМИ: страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа
СМИ: страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа
Страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа, утверждает агентство DPA. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T07:26
2022-07-26T07:26
2022-07-26T09:38
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа, утверждает агентство DPA.Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15 процентов с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.Для того, чтобы предложение вступило в силу, его должно согласовать квалифицированное большинство в Совете ЕС. В среду инициативу обсудят в Брюсселе министры энергетики.Ряд стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал его практически неосуществимым.В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности трубы, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для дальнейшей передачи в Россию.Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания, однако 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины. Поставки по "Северному потоку" с 27 июля не будут превышать 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 процентов от номинальной мощности. После этого газовые котировки резко усилили рост, достигнув 1880 долларов.Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата.
https://ria.ru/20220726/krizis-1804924510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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евросоюз, еврокомиссия, в мире
07:26 26.07.2022 (обновлено: 09:38 26.07.2022)
СМИ: страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа
DPA: страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа в блоке
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа, утверждает
агентство DPA.
"Страны — члены ЕС согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа в блоке в попытке ослабить эффект от потенциального полного прекращения поставок российского газа", — говорится в сообщении агентства, опубликованном в Twitter.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15 процентов с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.
Для того, чтобы предложение вступило в силу, его должно согласовать квалифицированное большинство в Совете ЕС
. В среду инициативу обсудят в Брюсселе
министры энергетики.
Ряд стран, включая Венгрию
, Португалию
, Испанию
и Грецию
, выступили против этого предложения. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал его практически неосуществимым.
В середине июня "Газпром
" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток
" примерно до 40 процентов мощности трубы, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens
для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада
согласилась отправить турбину в Германию
для дальнейшей передачи в Россию
.
Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания, однако 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины. Поставки по "Северному потоку" с 27 июля не будут превышать 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 процентов от номинальной мощности. После этого газовые котировки резко усилили рост, достигнув 1880 долларов.
Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата.