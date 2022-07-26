https://ria.ru/20220726/gaz-1804926243.html

СМИ: страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа

СМИ: страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа - РИА Новости, 26.07.2022

СМИ: страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа

Страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа, утверждает агентство DPA. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T07:26

2022-07-26T07:26

2022-07-26T09:38

евросоюз

еврокомиссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804087341_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_7e8eab683b199c7c58cd8743211d37e1.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа, утверждает агентство DPA.Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15 процентов с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.Для того, чтобы предложение вступило в силу, его должно согласовать квалифицированное большинство в Совете ЕС. В среду инициативу обсудят в Брюсселе министры энергетики.Ряд стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал его практически неосуществимым.В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности трубы, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для дальнейшей передачи в Россию.Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания, однако 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины. Поставки по "Северному потоку" с 27 июля не будут превышать 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 процентов от номинальной мощности. После этого газовые котировки резко усилили рост, достигнув 1880 долларов.Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата.

https://ria.ru/20220726/krizis-1804924510.html

https://ria.ru/20220726/ostanovka-1804921231.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

евросоюз, еврокомиссия, в мире