https://ria.ru/20220726/gaz-1804920418.html

Глава МИД Венгрии назвал предложение ЕК по газу практически неосуществимым

Глава МИД Венгрии назвал предложение ЕК по газу практически неосуществимым - РИА Новости, 26.07.2022

Глава МИД Венгрии назвал предложение ЕК по газу практически неосуществимым

Предложение Еврокомиссии снизить потребление газа на 15% практически неосуществимо, потому что в нем нет конкретики, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T02:46

2022-07-26T02:46

2022-07-26T02:57

в мире

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804087827_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_fa168638f53d2d47df579d6ef8d3062c.jpg

БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Предложение Еврокомиссии снизить потребление газа на 15% практически неосуществимо, потому что в нем нет конкретики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств — членов ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС. В среду предложение обсудят в Брюсселе министры энергетики.Венгерский министр назвал данное предложение "акцией исключительно коммуникативного значения, физическое осуществление которой практически равносильно невозможному".По его словам, европейским руководителям и раньше не следовало "обманывать людей коммуникативными акциями", вместо этого следовало открыто рассказать о реальной ситуации в энергетике."Я полагаю, что Еврокомиссии вероятнее надо искать новые источники газа, заключать новые соглашения, и да, тут снова встает вопрос что, конечно, есть санкции, эффективность которых однажды, рано или поздно, придется обсуждать. И я бы сказал, в любом случае заставляет задуматься тот факт, что чрезвычайная ситуация в энергетике не в той стране, против которой мы вводили санкции, а у нас, которые эти санкции и ввели. Так что однажды стоит задуматься, хорошо ли это было", - отметил Сийярто.Ранее глава МИД Венгрии уже критиковал предложение Еврокомиссии и заявлял, что оно противоречит заявлениям западноевропейских политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов. Венгрия, по его словам, все же готова будет рассмотреть инициативу, но только если получит официальное письменное предложение.Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.

https://ria.ru/20220726/raskol-1804918999.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венгрия