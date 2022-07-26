https://ria.ru/20220726/galstuki-1805205049.html

Женщины-депутаты устроили протестную акцию в парламенте Франции

Женщины-депутаты устроили протестную акцию в парламенте Франции - РИА Новости, 26.07.2022

Женщины-депутаты устроили протестную акцию в парламенте Франции

Женщины-депутаты из партии "Непокоренная Франция" пришли на очередное заседание парламента в галстуках в знак протеста против призыва к их обязательному ношению РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T22:25

2022-07-26T22:25

2022-07-26T22:25

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эммануэль макрон

марин ле пен

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Женщины-депутаты из партии "Непокоренная Франция" пришли на очередное заседание парламента в галстуках в знак протеста против призыва к их обязательному ношению мужчинами, однако их коллеги из других фракций остались недовольны этой акцией, сообщает телеканал BFMTV.На прошлой неделе Эрик Сьотти, представляющий правоцентристскую партию "Республиканцы", призвал парламентариев к строгому дресс-коду, предполагающему обязательный костюм и галстук. Ношение этого аксессуара не является обязательным для французских парламентариев с 2017 года.Хотя этот призыв относился только к мужчинам, женщины из крайне левой партии "Непокоренная Франция" в знак солидарности явились на очередное заседание с повязанными галстуками. По их мнению, это должно было подчеркнуть абсурдность новой инициативы.Глава фракции основанной президентом Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" Орор Берже не оценила творческий протест коллег. "Это превращает наше Собрание в постоянный цирк, выставляет ее на посмешище, делает так, чтобы французы отвернулись от нее", - написала политик в Twitter.Тема традиционного дресс-кода в парламенте остается чувствительной, а галстуки по-прежнему рассматриваются многими как признак серьезности. Еще одна женщина-политик Марин Ле Пен в конце июня попросила своих 88 депутатов, представляющих возглавляемую ей партию "Национальное объединение", надеть галстуки в первый день работы в парламенте.

https://ria.ru/20220711/uber-1801727617.html

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в мире, возрождение, эммануэль макрон, марин ле пен, франция