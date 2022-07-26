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Женщины-депутаты устроили протестную акцию в парламенте Франции - РИА Новости, 26.07.2022
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Женщины-депутаты устроили протестную акцию в парламенте Франции
Женщины-депутаты устроили протестную акцию в парламенте Франции - РИА Новости, 26.07.2022
Женщины-депутаты устроили протестную акцию в парламенте Франции
Женщины-депутаты из партии "Непокоренная Франция" пришли на очередное заседание парламента в галстуках в знак протеста против призыва к их обязательному ношению РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T22:25
2022-07-26T22:25
в мире
возрождение
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Женщины-депутаты из партии "Непокоренная Франция" пришли на очередное заседание парламента в галстуках в знак протеста против призыва к их обязательному ношению мужчинами, однако их коллеги из других фракций остались недовольны этой акцией, сообщает телеканал BFMTV.На прошлой неделе Эрик Сьотти, представляющий правоцентристскую партию "Республиканцы", призвал парламентариев к строгому дресс-коду, предполагающему обязательный костюм и галстук. Ношение этого аксессуара не является обязательным для французских парламентариев с 2017 года.Хотя этот призыв относился только к мужчинам, женщины из крайне левой партии "Непокоренная Франция" в знак солидарности явились на очередное заседание с повязанными галстуками. По их мнению, это должно было подчеркнуть абсурдность новой инициативы.Глава фракции основанной президентом Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" Орор Берже не оценила творческий протест коллег. "Это превращает наше Собрание в постоянный цирк, выставляет ее на посмешище, делает так, чтобы французы отвернулись от нее", - написала политик в Twitter.Тема традиционного дресс-кода в парламенте остается чувствительной, а галстуки по-прежнему рассматриваются многими как признак серьезности. Еще одна женщина-политик Марин Ле Пен в конце июня попросила своих 88 депутатов, представляющих возглавляемую ей партию "Национальное объединение", надеть галстуки в первый день работы в парламенте.
https://ria.ru/20220711/uber-1801727617.html
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в мире, возрождение, эммануэль макрон, марин ле пен, франция
22:25 26.07.2022
 
Женщины-депутаты устроили протестную акцию в парламенте Франции

Во Франции женщины-парламентарии надели галстуки в знак солидарности к коллегам-мужчинам

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЗдание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Женщины-депутаты из партии "Непокоренная Франция" пришли на очередное заседание парламента в галстуках в знак протеста против призыва к их обязательному ношению мужчинами, однако их коллеги из других фракций остались недовольны этой акцией, сообщает телеканал BFMTV.
На прошлой неделе Эрик Сьотти, представляющий правоцентристскую партию "Республиканцы", призвал парламентариев к строгому дресс-коду, предполагающему обязательный костюм и галстук. Ношение этого аксессуара не является обязательным для французских парламентариев с 2017 года.
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Хотя этот призыв относился только к мужчинам, женщины из крайне левой партии "Непокоренная Франция" в знак солидарности явились на очередное заседание с повязанными галстуками. По их мнению, это должно было подчеркнуть абсурдность новой инициативы.
Глава фракции основанной президентом Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" Орор Берже не оценила творческий протест коллег. "Это превращает наше Собрание в постоянный цирк, выставляет ее на посмешище, делает так, чтобы французы отвернулись от нее", - написала политик в Twitter.
Тема традиционного дресс-кода в парламенте остается чувствительной, а галстуки по-прежнему рассматриваются многими как признак серьезности. Еще одна женщина-политик Марин Ле Пен в конце июня попросила своих 88 депутатов, представляющих возглавляемую ей партию "Национальное объединение", надеть галстуки в первый день работы в парламенте.
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