https://ria.ru/20220726/fudshering-1804944269.html

X5 Group запустила пилотный проект фудшеринга

X5 Group запустила пилотный проект фудшеринга - РИА Новости, 26.07.2022

X5 Group запустила пилотный проект фудшеринга

X5 Group совместно с организацией "Фудшеринг" и фондом продовольствия "Русь" запустила пилотный проект фудшеринга - безвозмездной передачи нуждающимся продуктов РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:07

2022-07-26T10:07

2022-07-26T14:24

россия

общество

x5 retail group

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. X5 Group совместно с организацией "Фудшеринг" и фондом продовольствия "Русь" запустила пилотный проект фудшеринга - безвозмездной передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности, но еще пригодных к употреблению, сообщает ритейлер."X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания России, совместно с АНО "Фудшеринг" и фондом продовольствия "Русь" запустила пилот фудшеринга – безвозмездной передачи нуждающимся людям продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных к употреблению", - говорится в сообщении.Отмечается, что на первом этапе к проекту подключены несколько магазинов "Пятёрочка" в Москве и Челябинске. При этом по результатам пилота компания планирует масштабировать его на большее количество магазинов в других городах России, расширить категории товаров, которые будут передаваться, и подключить к проекту сеть "Перекрёсток", а также распределительные центры компании.По словам компании, цель пилота – наладить инфраструктуру по сбору внутри магазина продуктов с истекающим сроком годности, обучить персонал и построить эффективную логистику по передаче продовольствия людям."По механике проекта сотрудники магазинов ежедневно будут отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение 1-2 дней. Далее волонтеры будут забирать из магазина отобранные продукты и оперативно, в течение нескольких часов, распределять их по спискам нуждающихся людей, подопечных фонда "Русь" и АНО "Фудшеринг", - добавляется в сообщении.Ранее в июле в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили РИА Новости, что министерство считает возможным рассмотреть развитие программы фудшеринга в России. Министерство уточнило, что речь идет только о тех товарах, которые пригодны к употреблению в соответствии с действующим законодательством, имеют действующие сроки годности и необходимые сертификаты качества.

https://sn.ria.ru/20211125/fudshering-1760781779.html

https://sn.ria.ru/20210804/fudshering-1744233192.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, x5 retail group