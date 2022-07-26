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Блогер Филлипс отреагировал на введение Лондоном санкций против него - РИА Новости, 26.07.2022
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Блогер Филлипс отреагировал на введение Лондоном санкций против него
Блогер Филлипс отреагировал на введение Лондоном санкций против него - РИА Новости, 26.07.2022
Блогер Филлипс отреагировал на введение Лондоном санкций против него
Британский видеоблогер Грэм Филлипс заявил, что у Лондона не было реальных причин вносить его в санкционный список, и сравнил это решение с действиями бандитов... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T23:52
2022-07-26T23:52
в мире
украина
великобритания
рига
служба безопасности украины
грэм филлипс
санкции
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Британский видеоблогер Грэм Филлипс заявил, что у Лондона не было реальных причин вносить его в санкционный список, и сравнил это решение с действиями бандитов банановой республики.Великобритания ранее во вторник ввела санкции против Филлипса за "медиа-контент, поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Санкции Великобритании против блогера включают заморозку счетов."Против меня нет никаких реальных обвинений, которые повлекли за собой наказание, так что мне не от чего защищаться. Нет ни единого реального обвинения, только лишь то, что британскому правительству не нравится моя работа, и поэтому они могут действовать как группа бандитов банановой республики и наложить арест на мои банковские счета", - написал блогер в своем Telegram-канале.Филлипс ─ британский подданный и ранее работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время своей работы на Украине дважды был задержан сотрудниками СБУ. В 2016 году Филлипса задерживали сотрудники латвийской полиции во время шествия легионеров СС в Риге.
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в мире, украина, великобритания, рига, служба безопасности украины, грэм филлипс, санкции
23:52 26.07.2022
 
Блогер Филлипс отреагировал на введение Лондоном санкций против него

Блогер Филлипс о санкциях Лондона против него: действуют как бандиты банановой республики

© РИА Новости / Влад СергиенкоБританский журналист Грэм Филлипс
Британский журналист Грэм Филлипс - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Влад Сергиенко
Британский журналист Грэм Филлипс. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Британский видеоблогер Грэм Филлипс заявил, что у Лондона не было реальных причин вносить его в санкционный список, и сравнил это решение с действиями бандитов банановой республики.
Великобритания ранее во вторник ввела санкции против Филлипса за "медиа-контент, поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Санкции Великобритании против блогера включают заморозку счетов.
"Против меня нет никаких реальных обвинений, которые повлекли за собой наказание, так что мне не от чего защищаться. Нет ни единого реального обвинения, только лишь то, что британскому правительству не нравится моя работа, и поэтому они могут действовать как группа бандитов банановой республики и наложить арест на мои банковские счета", - написал блогер в своем Telegram-канале.
Филлипс ─ британский подданный и ранее работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время своей работы на Украине дважды был задержан сотрудниками СБУ. В 2016 году Филлипса задерживали сотрудники латвийской полиции во время шествия легионеров СС в Риге.
Журналист Грэм Филлипс - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 14:11
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