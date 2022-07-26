Российско-казахстанский фильм покажут на Венецианском кинофестивале

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Фильм казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова "Голиаф" (“GOLIATH”) вошел в конкурсную программу Orizzonti Extra ("Новые горизонты") 79-го Венецианского кинофестиваля, сообщает пресс-служба.Это лента совместного производства компаний Short brothers, Changepoint, All Media (a START Company) и "Форест-Фильм".В картине снимались Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.События в проекте разворачиваются в вымышленном поселке, который находится под властью криминального авторитета. Последний предоставляет местным кров и работу, но казнит тех, кто пойдет против него. Так происходит и с женой бедняка Арзу. Начальнику охраны приказано присматривать за вдовцом, но тот, кажется, настолько разбит горем, что не думает о мести.Фильмы Ержанова уже показывали на международных кинофестивалях: в Каннах, Венеции, Локарно, Роттердаме, Брюгге, Стокгольме, Пусане. Он первый режиссер из Казахстана, удостоившийся премии Asia Pacific Screen Awards–2019, так называемого азиатского "Оскара" за картину "Черный, черный человек".Премьера его проекта "Желтая кошка" прошла в конкурсной программе "Горизонты" 77-го Венецианского кинофестиваля и получила международные награды в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "За оригинальность сценария". Лента также была выдвинута от Казахстана на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".Программа "Новых горизонтов" демонстрирует главные тенденции в кинематографе и открывает новые имена режиссеров со всего мира. Проекты оценивает зрительское жюри.79-ый Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Фильм казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова "Голиаф" (“GOLIATH”) вошел в конкурсную программу Orizzonti Extra ("Новые горизонты") 79-го Венецианского кинофестиваля, сообщает пресс-служба.
Это лента совместного производства компаний Short brothers, Changepoint, All Media (a START Company) и "Форест-Фильм".
В картине снимались Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.
События в проекте разворачиваются в вымышленном поселке, который находится под властью криминального авторитета. Последний предоставляет местным кров и работу, но казнит тех, кто пойдет против него. Так происходит и с женой бедняка Арзу. Начальнику охраны приказано присматривать за вдовцом, но тот, кажется, настолько разбит горем, что не думает о мести.
Фильмы Ержанова уже показывали на международных кинофестивалях: в Каннах, Венеции, Локарно, Роттердаме, Брюгге, Стокгольме, Пусане. Он первый режиссер из Казахстана, удостоившийся премии Asia Pacific Screen Awards–2019, так называемого азиатского "Оскара" за картину "Черный, черный человек".
Премьера его проекта "Желтая кошка" прошла в конкурсной программе "Горизонты" 77-го Венецианского кинофестиваля и получила международные награды в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "За оригинальность сценария". Лента также была выдвинута от Казахстана на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Программа "Новых горизонтов" демонстрирует главные тенденции в кинематографе и открывает новые имена режиссеров со всего мира. Проекты оценивает зрительское жюри.
79-ый Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года.
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