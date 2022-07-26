https://ria.ru/20220726/festival-1805037494.html

Российско-казахстанский фильм покажут на Венецианском кинофестивале

Российско-казахстанский фильм покажут на Венецианском кинофестивале - РИА Новости, 26.07.2022

Российско-казахстанский фильм покажут на Венецианском кинофестивале

Фильм казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова "Голиаф" (“GOLIATH”) вошел в конкурсную программу Orizzonti Extra ("Новые горизонты") 79-го... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:41

2022-07-26T13:41

2022-07-26T13:41

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Фильм казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова "Голиаф" (“GOLIATH”) вошел в конкурсную программу Orizzonti Extra ("Новые горизонты") 79-го Венецианского кинофестиваля, сообщает пресс-служба.Это лента совместного производства компаний Short brothers, Changepoint, All Media (a START Company) и "Форест-Фильм".В картине снимались Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.События в проекте разворачиваются в вымышленном поселке, который находится под властью криминального авторитета. Последний предоставляет местным кров и работу, но казнит тех, кто пойдет против него. Так происходит и с женой бедняка Арзу. Начальнику охраны приказано присматривать за вдовцом, но тот, кажется, настолько разбит горем, что не думает о мести.Фильмы Ержанова уже показывали на международных кинофестивалях: в Каннах, Венеции, Локарно, Роттердаме, Брюгге, Стокгольме, Пусане. Он первый режиссер из Казахстана, удостоившийся премии Asia Pacific Screen Awards–2019, так называемого азиатского "Оскара" за картину "Черный, черный человек".Премьера его проекта "Желтая кошка" прошла в конкурсной программе "Горизонты" 77-го Венецианского кинофестиваля и получила международные награды в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "За оригинальность сценария". Лента также была выдвинута от Казахстана на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".Программа "Новых горизонтов" демонстрирует главные тенденции в кинематографе и открывает новые имена режиссеров со всего мира. Проекты оценивает зрительское жюри.79-ый Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220725/festival-1804835689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, казахстан, канны, венеция, италия, россия, кинофестиваль