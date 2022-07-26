https://ria.ru/20220726/evrovidenie-1805011861.html

Названы британские города, претендующие на проведение Евровидения

Названы британские города, претендующие на проведение Евровидения - РИА Новости, 26.07.2022

Названы британские города, претендующие на проведение Евровидения

Среди городов-претендентов на проведение музыкального конкурса "Евровидение", который в 2023 году пройдет в Великобритании, оказались Лондон, Манчестер, Лидс,... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:02

2022-07-26T13:02

2022-07-26T13:42

глазго

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Среди городов-претендентов на проведение музыкального конкурса "Евровидение", который в 2023 году пройдет в Великобритании, оказались Лондон, Манчестер, Лидс, Эдинбург, Глазго, Абердин и Кардифф, сообщила во вторник газета Times.Фаворитом на право проведения конкурса, по ранним оценкам букмекеров, является город Глазго в Шотландии, где в прошлом году состоялась Конференция ООН по климатическим изменениям COP 26, говорится в статье."С того момента, как появилась возможность для Великобритании провести (конкурс) от имени Украины, мы усердно работали над нашей заявкой. Мы знаем, что подходим по всем техническим требованиям, и мы знаем, что жители Глазго очень хотят встретить мир с распростертыми объятиями", - цитирует издание представителя городского совета Глазго.Помимо Глазго о желании провести у себя "Евровидение" заявили такие шотландские города, как столица Эдинбург и Абердин, отмечается в статье.Однако, несмотря на то, что Эдинбург считается городом-побратимом Киева, там нет площадок, способных принять мероприятие таких масштабов, как, например, арена P&J Live в Абердине или комплекс G-Mex в Манчестере, пишет газета.Всего об интересе к проведению конкурса заявили более 15 городов Великобритании.Накануне Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что в 2023 году конкурс пройдет в Британии. Отмечается, что Украина как страна, победившая на "Евровидении-2022", сразу пройдет в финал конкурса в следующем году. Ранее сообщалось, что EBU принял окончательное решение о переносе песенного конкурса "Евровидение-2023" с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.

https://ria.ru/20220725/evrovidenie-1804803760.html

https://ria.ru/20220725/evrovidenie-1804874768.html

глазго

великобритания

эдинбург (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

глазго, великобритания, эдинбург (город), оон, ebu, евровидение, новости культуры