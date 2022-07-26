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В Евросоюзе упадет уровень жизни из-за экономии газа, считает эксперт - РИА Новости, 26.07.2022
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В Евросоюзе упадет уровень жизни из-за экономии газа, считает эксперт
В Евросоюзе упадет уровень жизни из-за экономии газа, считает эксперт - РИА Новости, 26.07.2022
В Евросоюзе упадет уровень жизни из-за экономии газа, считает эксперт
Страны Европейского Союза ожидает снижение уровня жизни в связи с беспрецедентным решением Совета ЕС снизить потребление газа этой зимой на 15%, в первую... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:09
2022-07-26T18:11
евросоюз
дания
ирландия
нидерланды
совет ес
топливо
природный газ
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Страны Европейского Союза ожидает снижение уровня жизни в связи с беспрецедентным решением Совета ЕС снизить потребление газа этой зимой на 15%, в первую очередь пострадают "бедные" страны с относительно низким ВВП на душу населения, и страны, где неразвиты цифровые энергосберегающие технологии, сказала в интервью РИА Новости замдиректора Института Европы РАН, эксперт РСМД профессор Ольга Буторина.Министры энергетики стран ЕС на заседании Совета ЕС во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами."Решение Совета ЕС о сокращении потребления газа на 15% предстоящей зимой это решение беспрецедентное ничего подобного в Европейском союзе ранее не предпринималось и коллективных шагов такого рода история пока что не знала. Конечно европейским странам приходилось экономить углеводороды во время нефтяного кризиса 1973 года, но в таком объеме это впервые", - отметила эксперт.Экономия энергоносителей в одном и том же количестве для государств с высоким ВВП на душу населения, таких как Дания, Ирландия, Нидерланды и с низким ВВП на душу населения, таких как Болгария, Румыния, Латвия и Литва, приведет к разному изменению качества жизни. Кроме того на потребление энергии влияет уровень развития цифровых энергосберегающих технологий, таких как различные системы "умного дома". Цифровизация экономики развита в таких странах как Ирландия, Дания и Нидерланды, в то время как в Греции, например уровень развития таких технологий практически не изменился за последние 20 лет, пояснила эксперт."Данные меры сложнее всего будет перенести тем странам, где более низкий ВВП на душу населения, то есть "бедным" странам и странам с недостаточным уровне цифровизации своей экономики, в первую очередь это Греция и Португалия, и в меньшей степени они затронут страны "ядра" Европейского Союза", - сказала эксперт.По её словам, потуже затянуть ремень и экономить придется странам ЕС, которые в большей степени зависимы от импорта природного газа."По результатам 2021 года, Европейский Союз в целом импортировал 150 млрд куб. метров газа, при этом зависимость от российского газа составляла 40%. В июне 2022 года вследствие сокращения поставок Газпромом, за счет российского газа удовлетворялось уже только 20% в импортном газе для стран ЕС. Наиболее высокие показатели зависимости от российского газа традиционно имеют северные страны и государства Балтии: Финляндия – 100%, Латвия больше 90%, также высокие показатели у Болгарии и Эстонии – больше 80%, Австрия и Венгрия – больше 60% своей потребности в газе удовлетворяют за счет РФ", - сообщила Буторина.
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евросоюз, дания, ирландия, нидерланды, совет ес, топливо, природный газ, экономика, уровень жизни
18:09 26.07.2022 (обновлено: 18:11 26.07.2022)
 
В Евросоюзе упадет уровень жизни из-за экономии газа, считает эксперт

Профессор Буторина: уровень жизни в Евросоюзе понизится из-за экономии газа этой зимой

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги стран-членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Страны Европейского Союза ожидает снижение уровня жизни в связи с беспрецедентным решением Совета ЕС снизить потребление газа этой зимой на 15%, в первую очередь пострадают "бедные" страны с относительно низким ВВП на душу населения, и страны, где неразвиты цифровые энергосберегающие технологии, сказала в интервью РИА Новости замдиректора Института Европы РАН, эксперт РСМД профессор Ольга Буторина.
Министры энергетики стран ЕС на заседании Совета ЕС во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами.
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"Решение Совета ЕС о сокращении потребления газа на 15% предстоящей зимой это решение беспрецедентное ничего подобного в Европейском союзе ранее не предпринималось и коллективных шагов такого рода история пока что не знала. Конечно европейским странам приходилось экономить углеводороды во время нефтяного кризиса 1973 года, но в таком объеме это впервые", - отметила эксперт.
Экономия энергоносителей в одном и том же количестве для государств с высоким ВВП на душу населения, таких как Дания, Ирландия, Нидерланды и с низким ВВП на душу населения, таких как Болгария, Румыния, Латвия и Литва, приведет к разному изменению качества жизни. Кроме того на потребление энергии влияет уровень развития цифровых энергосберегающих технологий, таких как различные системы "умного дома". Цифровизация экономики развита в таких странах как Ирландия, Дания и Нидерланды, в то время как в Греции, например уровень развития таких технологий практически не изменился за последние 20 лет, пояснила эксперт.
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"Данные меры сложнее всего будет перенести тем странам, где более низкий ВВП на душу населения, то есть "бедным" странам и странам с недостаточным уровне цифровизации своей экономики, в первую очередь это Греция и Португалия, и в меньшей степени они затронут страны "ядра" Европейского Союза", - сказала эксперт.
По её словам, потуже затянуть ремень и экономить придется странам ЕС, которые в большей степени зависимы от импорта природного газа.
"По результатам 2021 года, Европейский Союз в целом импортировал 150 млрд куб. метров газа, при этом зависимость от российского газа составляла 40%. В июне 2022 года вследствие сокращения поставок Газпромом, за счет российского газа удовлетворялось уже только 20% в импортном газе для стран ЕС. Наиболее высокие показатели зависимости от российского газа традиционно имеют северные страны и государства Балтии: Финляндия – 100%, Латвия больше 90%, также высокие показатели у Болгарии и Эстонии – больше 80%, Австрия и Венгрия – больше 60% своей потребности в газе удовлетворяют за счет РФ", - сообщила Буторина.
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