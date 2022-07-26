https://ria.ru/20220726/evropa-1805187201.html
Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы
Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы - РИА Новости, 26.07.2022
Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" приведет к капитуляции Европы перед Россией, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T20:09
2022-07-26T20:09
2022-07-26T20:09
экономика
россия
германия
северный поток — 2
санкции в отношении россии
олаф шольц
балтийское море
роберт хабек
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" приведет к капитуляции Европы перед Россией, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек. Его цитирует Handelsblatt.Магистраль протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура была готова к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022-го немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию "Северного потока – 2".
https://ria.ru/20220726/evropa-1805165456.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, германия, северный поток — 2, санкции в отношении россии, олаф шольц, балтийское море, роберт хабек
Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы
Вице-канцлер Германии Хабек: одобрение "Северного потока — 2" стало бы капитуляцией Европы