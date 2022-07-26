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Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы - РИА Новости, 26.07.2022
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Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы
Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы - РИА Новости, 26.07.2022
Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" приведет к капитуляции Европы перед Россией, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T20:09
2022-07-26T20:09
экономика
россия
германия
северный поток — 2
санкции в отношении россии
олаф шольц
балтийское море
роберт хабек
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" приведет к капитуляции Европы перед Россией, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек. Его цитирует Handelsblatt.Магистраль протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура была готова к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022-го немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию "Северного потока – 2".
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экономика, россия, германия, северный поток — 2, санкции в отношении россии, олаф шольц, балтийское море, роберт хабек
20:09 26.07.2022
 
Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы

Вице-канцлер Германии Хабек: одобрение "Северного потока — 2" стало бы капитуляцией Европы

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" приведет к капитуляции Европы перед Россией, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек. Его цитирует Handelsblatt.

"Одобрение "Северного потока — 2" вновь усилило бы зависимость от российского газа — это прямо противоположно тому, что мы делали последние полгода. И конечно, это также означало бы капитуляцию со всеми санкционными мерами, которые мы приняли", — заявил он.

Магистраль протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура была готова к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022-го немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию "Северного потока – 2".
Сотрудник центральноевропейского газового хаба в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 18:46
Express: Европу ждет "кошмарный сценарий" после заявления "Газпрома"
 
ЭкономикаРоссияГерманияСеверный поток — 2Санкции в отношении РоссииОлаф ШольцБалтийское мореРоберт Хабек
 
 
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