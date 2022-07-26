https://ria.ru/20220726/evropa-1805187201.html

Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы

Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы - РИА Новости, 26.07.2022

Хабек: одобрение "Северного потока — 2" приведет к капитуляции Европы

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" приведет к капитуляции Европы перед Россией, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T20:09

2022-07-26T20:09

2022-07-26T20:09

экономика

россия

германия

северный поток — 2

санкции в отношении россии

олаф шольц

балтийское море

роберт хабек

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" приведет к капитуляции Европы перед Россией, заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек. Его цитирует Handelsblatt.Магистраль протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура была готова к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022-го немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию "Северного потока – 2".

https://ria.ru/20220726/evropa-1805165456.html

россия

германия

балтийское море

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, германия, северный поток — 2, санкции в отношении россии, олаф шольц, балтийское море, роберт хабек