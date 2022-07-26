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"Идите дрова рубить": китайцы обвинили ЕС в лицемерном отношении к России - РИА Новости, 26.07.2022
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"Идите дрова рубить": китайцы обвинили ЕС в лицемерном отношении к России
"Идите дрова рубить": китайцы обвинили ЕС в лицемерном отношении к России - РИА Новости, 26.07.2022
"Идите дрова рубить": китайцы обвинили ЕС в лицемерном отношении к России
Читатели китайского портала "Гуаньча" резко отреагировали на недовольство и панику стран Европы из-за сокращения поставок российского газа. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:30
2022-07-26T17:01
роберт хабек
россия
европа
газпром
siemens
германия
северный поток
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" резко отреагировали на недовольство и панику стран Европы из-за сокращения поставок российского газа.В частности, ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек обвинил Россию в нарушении договорных обязательств и ведении "коварной игры".Многие пользователи пришли в недоумение из-за такой реакции, учитывая, что страны Запада сами напрашивались на подобный шаг со стороны Москвы."Мне особенно нравятся европейские страны и Америка, которые плюют против ветра, открывают рты и потом удивляются, что слюна залетела обратно. Они еще любят бить себя молотком по голове, чтобы напугать других", — пошутил один из читателей."Это называется "бить противника его же оружием". Только Европе и США позволено ненавидеть Россию и призывать других ненавидеть ее, а наоборот нельзя?" — задался вопросом пользователь с ником Чистое сердце."Если вы можете выстрелить себе в легкое, то не стоит переживать, когда другие придут сыпать соль на вашу рану", — отметил guan_15920120072674."Россия помогает вам сохранить лицо, а вы говорите, что она коварна? Идите тогда рубить дрова, рис на дровах очень ароматный", — предложил guan_guan."Европа — немой страдалец: страдает, но сказать не может. Когда она испустит последний вздох, все равно не сможет открыть рот и начать умолять о пощаде. Ха, политика действительно у нее верная", — сыронизировал guan_15771515522746."Разве когда вы вводили санкции против России, не было решено когда-нибудь вообще перестать покупать российскую энергию? Россия помогает вам достичь своих целей раньше времени, лучше поблагодарите ее!" — написал guan_15816075501969."Когда наложили санкции на Россию, не было ни слова о том, что Европа и Штаты нарушили соглашение. Сейчас же Россия нарушила договорные обязательства, когда решила отомстить. Лицемерие западных политиков просто поражает", — подытожили читатели."Газпром" в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 процентов мощности магистрали.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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роберт хабек, россия, европа, газпром, siemens, германия, северный поток, санкции в отношении россии
16:30 26.07.2022 (обновлено: 17:01 26.07.2022)
 
"Идите дрова рубить": китайцы обвинили ЕС в лицемерном отношении к России

Читатели "Гуаньча" назвали Европу немым страдальцем после снижения поставок газа из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" резко отреагировали на недовольство и панику стран Европы из-за сокращения поставок российского газа.
В частности, ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек обвинил Россию в нарушении договорных обязательств и ведении "коварной игры".
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Многие пользователи пришли в недоумение из-за такой реакции, учитывая, что страны Запада сами напрашивались на подобный шаг со стороны Москвы.
"Мне особенно нравятся европейские страны и Америка, которые плюют против ветра, открывают рты и потом удивляются, что слюна залетела обратно. Они еще любят бить себя молотком по голове, чтобы напугать других", — пошутил один из читателей.
"Это называется "бить противника его же оружием". Только Европе и США позволено ненавидеть Россию и призывать других ненавидеть ее, а наоборот нельзя?" — задался вопросом пользователь с ником Чистое сердце.
"Если вы можете выстрелить себе в легкое, то не стоит переживать, когда другие придут сыпать соль на вашу рану", — отметил guan_15920120072674.
"Россия помогает вам сохранить лицо, а вы говорите, что она коварна? Идите тогда рубить дрова, рис на дровах очень ароматный", — предложил guan_guan.
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"Европа — немой страдалец: страдает, но сказать не может. Когда она испустит последний вздох, все равно не сможет открыть рот и начать умолять о пощаде. Ха, политика действительно у нее верная", — сыронизировал guan_15771515522746.
"Разве когда вы вводили санкции против России, не было решено когда-нибудь вообще перестать покупать российскую энергию? Россия помогает вам достичь своих целей раньше времени, лучше поблагодарите ее!" — написал guan_15816075501969.
"Когда наложили санкции на Россию, не было ни слова о том, что Европа и Штаты нарушили соглашение. Сейчас же Россия нарушила договорные обязательства, когда решила отомстить. Лицемерие западных политиков просто поражает", — подытожили читатели.
"Газпром" в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 процентов мощности магистрали.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Роберт ХабекРоссияЕвропаГазпромSiemensГерманияСеверный потокСанкции в отношении России
 
 
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