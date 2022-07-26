https://ria.ru/20220726/evropa-1805116205.html

"Идите дрова рубить": китайцы обвинили ЕС в лицемерном отношении к России

"Идите дрова рубить": китайцы обвинили ЕС в лицемерном отношении к России - РИА Новости, 26.07.2022

"Идите дрова рубить": китайцы обвинили ЕС в лицемерном отношении к России

Читатели китайского портала "Гуаньча" резко отреагировали на недовольство и панику стран Европы из-за сокращения поставок российского газа. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:30

2022-07-26T16:30

2022-07-26T17:01

роберт хабек

россия

европа

газпром

siemens

германия

северный поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" резко отреагировали на недовольство и панику стран Европы из-за сокращения поставок российского газа.В частности, ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек обвинил Россию в нарушении договорных обязательств и ведении "коварной игры".Многие пользователи пришли в недоумение из-за такой реакции, учитывая, что страны Запада сами напрашивались на подобный шаг со стороны Москвы."Мне особенно нравятся европейские страны и Америка, которые плюют против ветра, открывают рты и потом удивляются, что слюна залетела обратно. Они еще любят бить себя молотком по голове, чтобы напугать других", — пошутил один из читателей."Это называется "бить противника его же оружием". Только Европе и США позволено ненавидеть Россию и призывать других ненавидеть ее, а наоборот нельзя?" — задался вопросом пользователь с ником Чистое сердце."Если вы можете выстрелить себе в легкое, то не стоит переживать, когда другие придут сыпать соль на вашу рану", — отметил guan_15920120072674."Россия помогает вам сохранить лицо, а вы говорите, что она коварна? Идите тогда рубить дрова, рис на дровах очень ароматный", — предложил guan_guan."Европа — немой страдалец: страдает, но сказать не может. Когда она испустит последний вздох, все равно не сможет открыть рот и начать умолять о пощаде. Ха, политика действительно у нее верная", — сыронизировал guan_15771515522746."Разве когда вы вводили санкции против России, не было решено когда-нибудь вообще перестать покупать российскую энергию? Россия помогает вам достичь своих целей раньше времени, лучше поблагодарите ее!" — написал guan_15816075501969."Когда наложили санкции на Россию, не было ни слова о том, что Европа и Штаты нарушили соглашение. Сейчас же Россия нарушила договорные обязательства, когда решила отомстить. Лицемерие западных политиков просто поражает", — подытожили читатели."Газпром" в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 процентов мощности магистрали.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805114599.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/gaz-1804999989.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/gaz-1805003025.html

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европа

германия

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

роберт хабек, россия, европа, газпром, siemens, германия, северный поток, санкции в отношении россии