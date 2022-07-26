https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html

Европу будут убивать из ее собственного оружия

Европу будут убивать из ее собственного оружия - РИА Новости, 26.07.2022

Европу будут убивать из ее собственного оружия

"Все направляемые Украине вооружения проходят транзитом через южную часть Польши, затем пересекают границу, а далее поставки перестают быть централизованными:... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:00

2022-07-26T08:00

2022-07-26T08:11

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"Все направляемые Украине вооружения проходят транзитом через южную часть Польши, затем пересекают границу, а далее поставки перестают быть централизованными: они могут быть погружены в фуры, минивэны и вывозиться даже частным автотранспортом, — заявил один из западных чиновников. — И вот с этого момента мы перестаем контролировать, куда именно и как доставлен военный груз, как поставки используются — и даже остаются ли они на территории страны или нет".Столь обезоруживающее в своем бессилии признание прозвучало в корреспонденции Financial Times, совсем не отличающейся симпатией к России и в высшей степени сочувствующей Украине.Вслед за этой публикацией вполне себе официальный Европол, объединяющий расследователей и правоохранителей ЕС и действующий в рамках общеевропейской юрисдикции, заявил, что незаконное и неконтролируемое "распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ может быть с помощью отлаженных до этого маршрутов контрабанды перевезено на территорию Евросоюза, и в случае окончания конфликта риск роста незаконного оборота вооружений станет еще выше".Дальше в процитированном заявлении делаются все необходимые реверансы в сторону украинских властей (иначе в ЕС не избежать клейма "агента Москвы" и "шпиона Кремля"), но они не меняют никак сути сказанного.А она, если перевести с языка протокола на язык здравого смысла, заключается в том, что коллективный Запад, отправивший на свою собственную прокси-войну с Россией современных вооружений уже на десяток миллиардов, считай хоть в евро, хоть в долларах (курсы этих валют сравнялись), не знает, собственно, куда все это делось. Возможность отследить, наладить, так сказать, трекинг всех этих "Джавелинов" и самоходных гаубиц, как и снарядов, как и всего прочего, что стреляет и убивает русских — и солдат, и гражданское население, — лимитирована, если вообще осуществима.Но когда несущая смерть армада направлена на уничтожение русских, это не интересует европейцев и тех их союзников, что находятся на другом берегу Атлантики.Подгорать у властей цивилизованных — в кавычках — стран и обществ начало в момент, когда возникла угроза, что часть всего этого смертоносного вооружения будет использована на европейской территории. То, что это уже не вероятие, а грядущая реальность, говорит череда газетных публикаций. В момент, когда полицейский патруль, решивший проверить документы у жителя этнического гетто во Франции, накроют из купленного по случаю и недорого "Джавелина", эта тема прорвется и в телевизионные ток-шоу."Как же так получилось, как же так вышло, что наши дивные джавелиновые цезари и прочие хаймарсы (названия условны) сегодня направлены на наших соотечественников, на европейцев?" — будут наверняка спрашивать их участники.Пока это, разумеется, прогноз.Но он основан на реальности. На той, что существует уже сегодня в тех кварталах, где полицию и жандармерию считают врагами и мечтают расправиться и расправляются с правоохранителями при любой возможности.Например.Полицейский патруль — двое мужчин и женщина — попытался задержать вора-рецидивиста в момент преступления: тот срывал цепочку и браслеты с беззащитной дамы.На стражей порядка набросились не менее пятидесяти бандитов, устроив над теми суд Линча. Полицейских готовы были растерзать до смерти, но просто вовремя подоспела подмога. Вора задержать не удалось, но это, право, скучно повторять — нелегал, имеющий почти два десятка судебных решений. Выслать у Франции его обратно, на историческую родину, не получается.Линчевание происходило не где-то там, в мрачных пригородах, а в пятистах метрах от центральной площади Лиона. Да и, разумеется, никто полицейским из обычных прохожих не помог.Полиции и жандармерии во Франции (и это правило действует в той или иной степени на всей территории Евросоюза) применять табельное оружие можно лишь в абсолютно крайнем случае, и каждая выпущенная в правонарушителя пуля должна быть объяснена и обоснована. А если оружие применяется, когда преступник убегает, то есть правоохранитель стреляет ему в спину, то закон в этом конкретном случае всегда будет на стороне… бандита. Поскольку с точки зрения юстиции полицейский (или жандарм) превысил и свои полномочия, и пределы необходимой обороны.Бандиты, злоумышленники, преступные синдикаты, разумеется, на такие юридические тонкости плюют и шмалять по тем, кто пытается хотя бы ограничить их бизнес, будь то проституция, торговля наркотой и иные прелести жизни в свободном, очень свободном мире, где уже много лет автоматы и снайперские винтовки приобретают как иные покупают к завтраку круассаны, будут отчаянно.Главное, ведь все то, что происходит сегодня, и вся вот эта озабоченность ростом контрабанды оружия — тема ну совсем не новая для Европы.Югославская война, когда Евросоюз рвал эту страну на части, поскольку очень хотел усилить свое влияние на Балканах, а далее — сделать из полуострова еще один форпост для противостояния с Россией, привела ровно к тому же результату.Преступные синдикаты, действующие на территории сообщества, с наслаждением рекрутировали в свои ряды тех, кого европейские же СМИ называли "жертвами геноцида ужасных и жестоких сербов", а именно — албанцев. Те оказались столь прилежными учениками, что в итоге именно они и возглавили большую часть этих мафиозных сообществ.Разумеется, поскольку вести статистику правонарушений и противозаконных деяний, учитывая в том числе и этническое происхождение тех, кто их совершил, запрещено законодательно — например, во Франции — и в лучшем случае невероятного либерализма СМИ можно сказать лишь "выходцы из Восточной Европы" или "выходцы из Балканских стран", то как именно и кто поделил сферы влияния в деле торговли оружием, сегодня точно очертить сложно.И тут можно лишь сослаться (пример наглядный, но не слишком конкретный) на сериалы криминальной тематики, где тема албанской мафии сумела вырваться за пределы политкорректности.И на редкие статьи в прессе.Разговор принципиальный соответствующие французские ведомства вести отказываются. Еще бы — а то можно было бы узнать, что именно албанские синдикаты потеснили корсиканцев практически повсюду. Сегодня они контролируют и торговлю наркотиками, и торговлю женским телом, и именно из выходцев из Албании вербуют сутенеров и "смотрящих" за оптовой торговлей запрещенными веществами.И вот идет новая волна, об угрозе которой предупреждают в Европоле.За двадцать с лишним лет, что истекли с момента насильственного распада Югославии, на территории ЕС прибавилось нелегалов и очень существенно уменьшилось финансирование силовых и правоохранительных ведомств (разумеется, это связанные между собой явления), кратно возросло количество НКО, готовых жаловаться на "жестокость полиции и ее расизм", тогда как в саму полицию за очень маленькие оклады и за чертовски тяжелую и опасную работу количество желающих идти здорово поубавилось.Уровень насилия — на улицах, в быту, на дорогах, количество краж и грабежей — растет ежегодно двузначными цифрами.И вот теперь представим себе, что будет, когда эту территорию, где законопослушных граждан полиция давно не бережет и не защищает, поскольку у нее не хватает ресурсов и возможностей, зальет цунами контрабанды армейских арсеналов (все — made in Europe) с Украины.То, что европейцы, не все, но некоторые, станут жертвами расстрелов из европейского же вооружения, сомнений не вызывает.Вопрос только в том, когда это случится.Уже завтра, или все-таки послезавтра, или, скажем, через полгода.Но одно ясно и очевидно — подготовка к дню открытых убийств уже началась.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804151388.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804004957.html

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https://ria.ru/20220721/monitoring-1804107305.html

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авторы, в мире, франция, украина, россия, евросоюз, европол, ситуация в днр и лнр