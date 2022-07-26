https://ria.ru/20220726/energiya-1804990057.html

В Хорватии готовят план по экономии энергии

В Хорватии готовят план по экономии энергии - РИА Новости, 26.07.2022

В Хорватии готовят план по экономии энергии

Власти Хорватии поддерживают инициативу Еврокомиссии (ЕК) по снижению поставок энергоносителей и готовят план по экономии энергии, а также работают над... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:21

2022-07-26T12:21

2022-07-26T12:21

экономика

цены на нефть

хорватия

брюссель

задар

евросоюз

еврокомиссия

газпром экспорт

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БЕЛГРАД, 26 июл – РИА Новости. Власти Хорватии поддерживают инициативу Еврокомиссии (ЕК) по снижению поставок энергоносителей и готовят план по экономии энергии, а также работают над удвоением мощностей для сжиженного природного газа (СПГ), заявил министр хозяйства (экономики) Давор Филипович.Хорватский министр во вторник принимает участие во внеочередном совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе."Хорватия поддерживает шаги ЕК, и на этой неделе мы представим добровольные предложения для сокращения потребления энергии в Хорватии с целью ее экономии в домовладениях и промышленности и на других объектах страны. Мы сейчас ведем двусторонние переговоры со странами-соседями для достижения совместной позиции по энергетике, и параллельно мы работаем над удвоением наших возможностей по сжиженному газу и строительством газовой инфраструктуры, чтобы помочь наши соседям в будущем", - сказал он.Хорватское министерство в конце мая одобрило предложение по строительству нового СПГ-терминала в порту Гаженица города Задар. Максимальный запланированный объем хранилища будущего объекта – 30 тысяч кубических метров сжиженного природного газа.Терминал по приему танкеров с СПГ и регазификации на острове Крк у побережья Адриатического моря в Хорватии в апреле увеличил рабочие объемы с 2,6 миллиарда до 2,9 миллиарда кубометров в год. Во конце мая хорватская компания Prvo plinarsko drustvo (PPD) подтвердила, что закупила в терминале на Крке дополнительные 300 миллионов кубометров доставляемого танкерами СПГ в год, на которые претендовала словенская Geoplin. При этом PPD является крупнейшим поставщиком газа из России в Хорватию и подписала в 2017 году десятилетний договор с "Газпром экспорт" на поставку 1 миллиарда кубометров до 2027 года.Член правления госкомпании Хорватская электроиндустрия (HEP), соучредителя СПГ-терминала на Крке, Петар Спрчич завил в марте, что Хорватия 78% потребляемого газа импортирует, оставшиеся 22% добывает сама. В импорте доля СПГ из терминала в 2022 году достигнет, по его данным, 80%, с учетом собственного производства "зависимости от российского газа практически нет". С открытия в январе 2021 года до настоящего момента на Крк прибыло 35 танкеров со сжиженным газом, регазифицированы 2,88 миллиарда кубических метров голубого топлива.

https://ria.ru/20220726/gaz-1804976697.html

хорватия

брюссель

задар

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экономика, цены на нефть, хорватия, брюссель, задар, евросоюз, еврокомиссия, газпром экспорт