https://ria.ru/20220726/elektrosamokaty-1805100110.html

В СПЧ попросили ускорить разработку правил движения на электросамокатах

В СПЧ попросили ускорить разработку правил движения на электросамокатах - РИА Новости, 26.07.2022

В СПЧ попросили ускорить разработку правил движения на электросамокатах

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил правительство ускорить процесс правового регулирования электросамокатов, сообщила... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:50

2022-07-26T15:50

2022-07-26T15:50

общество

валерий фадеев

александр башкин

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749182_0:179:2988:1860_1920x0_80_0_0_128841ef851b0978119bc7535f642d1f.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил правительство ускорить процесс правового регулирования электросамокатов, сообщила пресс-служба СПЧ."В связи с разгаром сезона и продолжающимися инцидентами Валерий Фадеев обратился в правительство РФ с просьбой ускорить процесс правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности. Предложенные ранее Минтрансом ограничения максимальной скорости и веса СИМ Совет считает недостаточными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Совета.По данным Фадеева, необходимо определить электросамокаты как самостоятельные транспортные средства."Требуется более детальная дифференциация видов СИМ, определение лиц, использующих СИМ, как отдельных участников дорожного движения, создание механизмов для проверки их знаний ПДД, страхования их гражданской ответственности, а также идентификации самих СИМ. Представляется крайне важным внесение изменений в документы технического регулирования (ГОСТы и пр.) с целью определения электрических самокатов и велосипедов как самостоятельных видов транспорта", - приводит пресс-служба письмо Фадеева в адрес правительства."К сожалению, необходимые поправки в ПДД до сих пор не приняты, при этом соцопросы показывают высокую степень обеспокоенности граждан проблемой использования СИМ на улицах. Просим поручить ускорить работу над внесением изменений в нормативные правовые акты, обеспечивающих безопасность пешеходов на улицах российских городов", - написал Фадеев.В мае сенатор Александр Башкин заявил, что в России необходимо ввести обязательные права для владельцев мощных электросамокатов по аналогии с водительскими для снижения числа аварий с такими техническими средствами. Тогда эксперты, опрошенные РИА Новости, предложили принять поправки, чтобы на них распространялась уже существующая категория прав "М" для мопедов, так как обучать управлению самокатом – не то же самое, что водить машину.В октябре прошлого года Минтранс и МВД предложили внести изменения в Правила дорожного движения. Постановление правительства предложило внести изменения в использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагалось ограничить их максимальную скорость до 25 километров в час, а массу – 35 килограммами, разрешить детям до семи лет ездить на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам и пешеходным зонам.Подросткам старше 14 лет предполагалось разрешить двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час. Гражданам на самокатах предлагалось запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства.Кроме того, в проекте вводился запрет на остановку и движение транспорта на "островках безопасности", максимальная скорость автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населенных пунктов снижалась до 70 километров в час. Также проект уточнял перечень документов, которые должен иметь при себе водитель автобуса - список дополнялся картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.

https://ria.ru/20220630/samokaty-1799148400.html

https://ria.ru/20220619/samokat-1796529998.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, валерий фадеев, александр башкин, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)