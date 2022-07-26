https://ria.ru/20220726/elektrichestvo-1805176784.html

Евросоюз планирует удвоить поставки электричества с Украины

Евросоюз планирует удвоить поставки электричества с Украины - РИА Новости, 26.07.2022

Евросоюз планирует удвоить поставки электричества с Украины

Представители европейской сети системных операторов передачи электроэнергии встретится на этой неделе, чтобы принять решение по удвоению объема поставок из... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:36

2022-07-26T19:36

2022-07-26T19:36

украина

европа

евросоюз

кадри симсон

в мире

электричество

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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Представители европейской сети системных операторов передачи электроэнергии встретится на этой неделе, чтобы принять решение по удвоению объема поставок из Украины, заявила во вторник на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Нынешний объем межграничных поставок электричества (из Украины – ред.) сейчас находится на уровне 100 мегаватт. Представители европейской сети системных операторов передачи электроэнергии встретится на этой неделе, чтобы принять решение по удвоению этого объема", - сказала она.Еврокомиссар уточнила, что такое решение может вступить сразу после договоренности.Симон добавила, что рост поставок электричества позволит Украине получить дополнительные доходы для компенсации последствий конфликта, а для ЕС это даст дополнительное доступное электричество во времена, когда цены особенно высоки.Как отметил ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, цены на "голубое топливо" в Европе в конце июня были более чем в шесть раз выше прошлогодних. По его словам, в конце прошлого месяца газ торговался на уровне 140 евро за мегаватт-час, к 12 июля он был на уровне 173 евро за мегаватт-час. Речь идет о европейской цене-бенчмарке.

https://ria.ru/20220726/elektrichestvo-1804989263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, европа, евросоюз, кадри симсон, в мире, электричество