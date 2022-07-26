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Евросоюз планирует удвоить поставки электричества с Украины - РИА Новости, 26.07.2022
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Евросоюз планирует удвоить поставки электричества с Украины
Евросоюз планирует удвоить поставки электричества с Украины - РИА Новости, 26.07.2022
Евросоюз планирует удвоить поставки электричества с Украины
Представители европейской сети системных операторов передачи электроэнергии встретится на этой неделе, чтобы принять решение по удвоению объема поставок из... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:36
2022-07-26T19:36
украина
европа
евросоюз
кадри симсон
в мире
электричество
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Представители европейской сети системных операторов передачи электроэнергии встретится на этой неделе, чтобы принять решение по удвоению объема поставок из Украины, заявила во вторник на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Нынешний объем межграничных поставок электричества (из Украины – ред.) сейчас находится на уровне 100 мегаватт. Представители европейской сети системных операторов передачи электроэнергии встретится на этой неделе, чтобы принять решение по удвоению этого объема", - сказала она.Еврокомиссар уточнила, что такое решение может вступить сразу после договоренности.Симон добавила, что рост поставок электричества позволит Украине получить дополнительные доходы для компенсации последствий конфликта, а для ЕС это даст дополнительное доступное электричество во времена, когда цены особенно высоки.Как отметил ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, цены на "голубое топливо" в Европе в конце июня были более чем в шесть раз выше прошлогодних. По его словам, в конце прошлого месяца газ торговался на уровне 140 евро за мегаватт-час, к 12 июля он был на уровне 173 евро за мегаватт-час. Речь идет о европейской цене-бенчмарке.
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украина, европа, евросоюз, кадри симсон, в мире, электричество
19:36 26.07.2022
 
Евросоюз планирует удвоить поставки электричества с Украины

Еврокомиссар Симсон сообщила о планах Евросоюза удвоить поставки электричества с Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Представители европейской сети системных операторов передачи электроэнергии встретится на этой неделе, чтобы принять решение по удвоению объема поставок из Украины, заявила во вторник на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Нынешний объем межграничных поставок электричества (из Украины – ред.) сейчас находится на уровне 100 мегаватт. Представители европейской сети системных операторов передачи электроэнергии встретится на этой неделе, чтобы принять решение по удвоению этого объема", - сказала она.
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Еврокомиссар уточнила, что такое решение может вступить сразу после договоренности.
Симон добавила, что рост поставок электричества позволит Украине получить дополнительные доходы для компенсации последствий конфликта, а для ЕС это даст дополнительное доступное электричество во времена, когда цены особенно высоки.
Как отметил ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, цены на "голубое топливо" в Европе в конце июня были более чем в шесть раз выше прошлогодних. По его словам, в конце прошлого месяца газ торговался на уровне 140 евро за мегаватт-час, к 12 июля он был на уровне 173 евро за мегаватт-час. Речь идет о европейской цене-бенчмарке.
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