https://ria.ru/20220726/ekonomiya-1805103406.html
Евросоюз освободил страны Балтии и островные государства от экономии газа
Евросоюз освободил страны Балтии и островные государства от экономии газа - РИА Новости, 26.07.2022
Евросоюз освободил страны Балтии и островные государства от экономии газа
Отступления от новых мер, которые касаются сокращения спроса на газ, касаются Балтийских стран и островных государств Евросоюза, сказал глава минпромторга Чехии РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:00
2022-07-26T16:00
2022-07-26T17:06
экономика
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мальта
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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Отступления от новых мер, которые касаются сокращения спроса на газ, касаются Балтийских стран и островных государств Евросоюза, сказал глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции."Конечно, есть отступления, которые отражают лишь некоторые страны, такие, как отступления для Балтийских стран, для островных государств. Остальные не смогут пользоваться этими отступлениями", - сказал он."Есть три исключения. Первое. Наши островные государства - Ирландия, Мальта и Кипр не имеют обязательных сокращений… Второе исключение может покрыть Балтийские страны, если Россия десинхронизирует их системы электроснабжения до дедлайна 2026 года… Третье - мы не хотим заменять газовый кризис кризисом электроэнергии, поэтому страны, которые испытывают трудности с производством электроэнергии ввиду различных проблем, могут временно снизить обязательную (цель - ред.) по сокращению газа", - сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на той же пресс-конференции.Она добавила, что "такие страны, как Ирландия, Мальта и Балтийские страны подчеркнули свое намерение снизить спрос".Еврокомиссия на прошлой неделе предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое во вторник согласовали с рядом поправок министры энергетики ЕС. Они достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный во вторник проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.При этом предусмотрены "исключения и возможности запроса отклонений" от обязательных целей при их установлении в союзе.
https://ria.ru/20220726/gaz-1805043067.html
https://ria.ru/20220726/ostanovka-1804921231.html
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экономика, евросоюз, в мире, чехия, кадри симсон, ирландия, мальта, кипр
16:00 26.07.2022 (обновлено: 17:06 26.07.2022)
Евросоюз освободил страны Балтии и островные государства от экономии газа
Евросоюз освободил страны Балтии и островные государства от новых мер по экономии газа
БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Отступления от новых мер, которые касаются сокращения спроса на газ, касаются Балтийских стран и островных государств Евросоюза, сказал глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции.
"Конечно, есть отступления, которые отражают лишь некоторые страны, такие, как отступления для Балтийских стран, для островных государств. Остальные не смогут пользоваться этими отступлениями", - сказал он.
"Есть три исключения. Первое. Наши островные государства - Ирландия
, Мальта
и Кипр
не имеют обязательных сокращений… Второе исключение может покрыть Балтийские страны, если Россия
десинхронизирует их системы электроснабжения до дедлайна 2026 года… Третье - мы не хотим заменять газовый кризис кризисом электроэнергии, поэтому страны, которые испытывают трудности с производством электроэнергии ввиду различных проблем, могут временно снизить обязательную (цель - ред.) по сокращению газа", - сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон
на той же пресс-конференции.
Она добавила, что "такие страны, как Ирландия, Мальта и Балтийские страны подчеркнули свое намерение снизить спрос".
Еврокомиссия на прошлой неделе предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое во вторник согласовали с рядом поправок министры энергетики ЕС
. Они достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный во вторник проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.
При этом предусмотрены "исключения и возможности запроса отклонений" от обязательных целей при их установлении в союзе.