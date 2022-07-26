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В Томской области создадут "Биржу возможностей" для предприятий - РИА Новости, 26.07.2022
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Томская область
https://ria.ru/20220726/ekonomika-1805002282.html
В Томской области создадут "Биржу возможностей" для предприятий
В Томской области создадут "Биржу возможностей" для предприятий - РИА Новости, 26.07.2022
В Томской области создадут "Биржу возможностей" для предприятий
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур поручил модернизировать областной фонд развития промышленности и создать для предприятий "Биржу возможностей",... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:41
2022-07-26T12:41
томская область
экономика
технологии
томская область
томск
фонд развития промышленности
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ТОМСК, 26 июл – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур поручил модернизировать областной фонд развития промышленности и создать для предприятий "Биржу возможностей", сообщает обладминистрация.Во вторник глава региона провел региональный штаб по промышленности, продолжив еженедельные отраслевые штабы по оперативному реагированию на проблемы в экономике и социальной сфере."Я убежден, что Томской области нужен реальный, действующий не на бумаге региональный Фонд развития промышленности. Фонд должен создавать реальные условия для привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность", - сказал Мазур.Он также выступил с инициативой начать системно проводить в Томске выездные технологические советы госкорпораций совместно с томскими промышленниками, университетами и академическими институтами. Цель - освоить производство аналогов импортных компонентов предприятиями Томской области."Давайте разработаем в Томске единую цифровую платформу "Биржа возможностей", на которой будем аккумулировать информацию о возможностях доступа к станочному парку томских предприятий. Цель этой платформы – дать возможность бизнесу размещать там заказы на контрактное производство, в том числе малосерийное", – предложил врио губернатора.Он обратил внимание и на необходимость новых образовательных программ с учетом требований промышленных предприятий, в том числе, на базе федеральных программ содействия занятости населения."Давайте помнить: страна живет, пока работают заводы, пока кипит жизнь на предприятиях, развивается промышленность. Нам нужно возвращать престиж инженерных и рабочих профессий, используя главное конкурентное преимущество Томской области – эффективное взаимодействие научно-образовательного комплекса и промышленности", - подчеркнул Мазур.
https://ria.ru/20220715/mazur-1802690101.html
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экономика, технологии, томская область, томск, фонд развития промышленности
12:41 26.07.2022
 
В Томской области создадут "Биржу возможностей" для предприятий

В Томской области создадут цифровую платформу "Биржа возможностей" для предприятий

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТомск
Томск - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Томск. Архивное фото
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ТОМСК, 26 июл – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур поручил модернизировать областной фонд развития промышленности и создать для предприятий "Биржу возможностей", сообщает обладминистрация.
Во вторник глава региона провел региональный штаб по промышленности, продолжив еженедельные отраслевые штабы по оперативному реагированию на проблемы в экономике и социальной сфере.
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"Я убежден, что Томской области нужен реальный, действующий не на бумаге региональный Фонд развития промышленности. Фонд должен создавать реальные условия для привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность", - сказал Мазур.
Он также выступил с инициативой начать системно проводить в Томске выездные технологические советы госкорпораций совместно с томскими промышленниками, университетами и академическими институтами. Цель - освоить производство аналогов импортных компонентов предприятиями Томской области.
"Давайте разработаем в Томске единую цифровую платформу "Биржа возможностей", на которой будем аккумулировать информацию о возможностях доступа к станочному парку томских предприятий. Цель этой платформы – дать возможность бизнесу размещать там заказы на контрактное производство, в том числе малосерийное", – предложил врио губернатора.
Он обратил внимание и на необходимость новых образовательных программ с учетом требований промышленных предприятий, в том числе, на базе федеральных программ содействия занятости населения.
"Давайте помнить: страна живет, пока работают заводы, пока кипит жизнь на предприятиях, развивается промышленность. Нам нужно возвращать престиж инженерных и рабочих профессий, используя главное конкурентное преимущество Томской области – эффективное взаимодействие научно-образовательного комплекса и промышленности", - подчеркнул Мазур.
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Томская областьЭкономикаТехнологииТомская областьТомскФонд развития промышленности
 
 
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