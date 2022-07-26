https://ria.ru/20220726/ekonomika-1805002282.html

В Томской области создадут "Биржу возможностей" для предприятий

В Томской области создадут "Биржу возможностей" для предприятий - РИА Новости, 26.07.2022

В Томской области создадут "Биржу возможностей" для предприятий

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур поручил модернизировать областной фонд развития промышленности и создать для предприятий "Биржу возможностей",... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:41

2022-07-26T12:41

2022-07-26T12:41

томская область

экономика

технологии

томская область

томск

фонд развития промышленности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577256143_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26fe82deedada774d7eeb4110da1f006.jpg

ТОМСК, 26 июл – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур поручил модернизировать областной фонд развития промышленности и создать для предприятий "Биржу возможностей", сообщает обладминистрация.Во вторник глава региона провел региональный штаб по промышленности, продолжив еженедельные отраслевые штабы по оперативному реагированию на проблемы в экономике и социальной сфере."Я убежден, что Томской области нужен реальный, действующий не на бумаге региональный Фонд развития промышленности. Фонд должен создавать реальные условия для привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность", - сказал Мазур.Он также выступил с инициативой начать системно проводить в Томске выездные технологические советы госкорпораций совместно с томскими промышленниками, университетами и академическими институтами. Цель - освоить производство аналогов импортных компонентов предприятиями Томской области."Давайте разработаем в Томске единую цифровую платформу "Биржа возможностей", на которой будем аккумулировать информацию о возможностях доступа к станочному парку томских предприятий. Цель этой платформы – дать возможность бизнесу размещать там заказы на контрактное производство, в том числе малосерийное", – предложил врио губернатора.Он обратил внимание и на необходимость новых образовательных программ с учетом требований промышленных предприятий, в том числе, на базе федеральных программ содействия занятости населения."Давайте помнить: страна живет, пока работают заводы, пока кипит жизнь на предприятиях, развивается промышленность. Нам нужно возвращать престиж инженерных и рабочих профессий, используя главное конкурентное преимущество Томской области – эффективное взаимодействие научно-образовательного комплекса и промышленности", - подчеркнул Мазур.

https://ria.ru/20220715/mazur-1802690101.html

https://ria.ru/20220721/lekarstva-1804031551.html

томская область

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, томская область, томск, фонд развития промышленности