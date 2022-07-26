https://ria.ru/20220726/ekonomika-1804923029.html
Эксперт назвал три шага для возобновления роста российской экономики
Эксперт назвал три шага для возобновления роста российской экономики - РИА Новости, 26.07.2022
Эксперт назвал три шага для возобновления роста российской экономики
Российская экономика способна расти даже в нынешних сложных условиях, причем для этого власти должны сделать всего три основных шага, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T04:24
2022-07-26T04:24
2022-07-26T04:24
экономика
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российская экономика способна расти даже в нынешних сложных условиях, причем для этого власти должны сделать всего три основных шага, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.Вторым шагом, по его словам, должно быть научно-технологическое развитие страны. "Ясно, если Россия не добьемся технологического суверенитета, или, по крайней мере, если у нас не будет возможности войти в клуб тех стран, которые владеют ведущими технологиями, то по эффективности производства мы будем проигрывать в конкурентоспособности",- сказал эксперт.А третий, самый сложный, но и самый важный шаг, по его словам – это повышение уровня жизни людей. "Надо, несмотря на все сегодняшние ограничения, переломить тенденцию последних почти 10 лет, когда уровень жизни практических всех слоев населения, особенно среднего класса, не рос, а даже снижался. Ведь главная характеристика экономического роста государства – это уровень жизни и благосостояния ее граждан. Вот почему политика компенсации негативного развития кризиса на доходы населения должна стать ключевым моментом вообще всей истории",- подчеркнул Широв.Эксперт отметил, что антироссийские санкции Запада нанесли весьма тяжелый удар по экономике России. "Но сейчас, по прошествии нескольких месяцев - после периода растерянности, страха, и даже паники, видно, что потенциальные возможности роста, развития нашей экономики гораздо выше, чем полагали большинство аналитиков",- отметил он."Российская экономика является довольно крупным элементом общемировой экономики, а раз она такая, то даже в достаточно сложных условиях, в которых мы оказались, никаких фундаментальных ограничений - ни со стороны внутреннего спроса, ни со стороны производственных мощностей, ни со стороны финансовых ресурсов, которые не давали бы нам двигаться вперед, нет",- уверен эксперт.
https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802947948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Эксперт назвал три шага для возобновления роста российской экономики
Эксперт Широв призвал повысить уровень жизни россиян для возобновления роста экономики
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российская экономика способна расти даже в нынешних сложных условиях, причем для этого власти должны сделать всего три основных шага, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.
"Во-первых, нужно восстанавливать импорт, контакты, выстраивать систему платежей. Дело в том, что, как бы нам не хотелось, мгновенного импортозамещения не произойдет. А импорт – штука необходимая, и сейчас он явно находится ниже тех уровней, которые обеспечивают нам нормальное функционирование экономики",- сказал Широв.
Вторым шагом, по его словам, должно быть научно-технологическое развитие страны. "Ясно, если Россия
не добьемся технологического суверенитета, или, по крайней мере, если у нас не будет возможности войти в клуб тех стран, которые владеют ведущими технологиями, то по эффективности производства мы будем проигрывать в конкурентоспособности",- сказал эксперт.
А третий, самый сложный, но и самый важный шаг, по его словам – это повышение уровня жизни людей. "Надо, несмотря на все сегодняшние ограничения, переломить тенденцию последних почти 10 лет, когда уровень жизни практических всех слоев населения, особенно среднего класса, не рос, а даже снижался. Ведь главная характеристика экономического роста государства – это уровень жизни и благосостояния ее граждан. Вот почему политика компенсации негативного развития кризиса на доходы населения должна стать ключевым моментом вообще всей истории",- подчеркнул Широв.
Эксперт отметил, что антироссийские санкции Запада нанесли весьма тяжелый удар по экономике России. "Но сейчас, по прошествии нескольких месяцев - после периода растерянности, страха, и даже паники, видно, что потенциальные возможности роста, развития нашей экономики гораздо выше, чем полагали большинство аналитиков",- отметил он.
"Российская экономика является довольно крупным элементом общемировой экономики, а раз она такая, то даже в достаточно сложных условиях, в которых мы оказались, никаких фундаментальных ограничений - ни со стороны внутреннего спроса, ни со стороны производственных мощностей, ни со стороны финансовых ресурсов, которые не давали бы нам двигаться вперед, нет",- уверен эксперт.