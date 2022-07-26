https://ria.ru/20220726/egipet-1804991397.html
Еще одна авиакомпания свяжет Россию и Египет
Еще одна авиакомпания свяжет Россию и Египет - РИА Новости, 26.07.2022
Еще одна авиакомпания свяжет Россию и Египет
Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines намерена в августе начать выполнять полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и Екатеринбурга, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:36
2022-07-26T15:36
2022-07-26T15:36
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines намерена в августе начать выполнять полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и Екатеринбурга, сообщает АТОР.По словам экспертов, делать такие выводы позволяют данные расписания аэропортов российской и уральской столиц.Так, по данным московского аэропорта Шереметьево, полеты в Хургаду должны начаться 2 августа, частота – два раза в неделю. А с 4 августа перевозчик собирается возобновить перевозку в Шарм-эш-Шейх с частотой четыре раза в неделю.Из Екатеринбурга, согласно расписанию аэропорта Кольцово, AlMasria будет летать только в Шарм-эш-Шейх, с 4 августа дважды в неделю.Однако появление рейсов в расписании не говорит о гарантированном возвращении авиакомпании в Россию в указанные сроки. Необходимо дождаться появления в продаже билетов.Крупные российские туроператоры также пока не готовы комментировать возможность взаимодействия с AlMasria.Тем не менее, в компаниях уверены, что расширение перевозки к высокому сезону необходимо.
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РИА Новости
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Еще одна авиакомпания свяжет Россию и Египет
АТОР: Авиакомпания AlMasria планирует в августе начать летать между Россией и Египтом
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines намерена в августе начать выполнять полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и Екатеринбурга, сообщает
АТОР.
По словам экспертов, делать такие выводы позволяют данные расписания аэропортов российской и уральской столиц.
Так, по данным московского аэропорта Шереметьево, полеты в Хургаду должны начаться 2 августа, частота – два раза в неделю. А с 4 августа перевозчик собирается возобновить перевозку в Шарм-эш-Шейх с частотой четыре раза в неделю.
Из Екатеринбурга, согласно расписанию аэропорта Кольцово, AlMasria будет летать только в Шарм-эш-Шейх, с 4 августа дважды в неделю.
Однако появление рейсов в расписании не говорит о гарантированном возвращении авиакомпании в Россию в указанные сроки. Необходимо дождаться появления в продаже билетов.
Крупные российские туроператоры также пока не готовы комментировать возможность взаимодействия с AlMasria.
Тем не менее, в компаниях уверены, что расширение перевозки к высокому сезону необходимо.