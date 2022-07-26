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Еще одна авиакомпания свяжет Россию и Египет - РИА Новости, 26.07.2022
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Туризм
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Еще одна авиакомпания свяжет Россию и Египет
Еще одна авиакомпания свяжет Россию и Египет - РИА Новости, 26.07.2022
Еще одна авиакомпания свяжет Россию и Египет
Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines намерена в августе начать выполнять полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и Екатеринбурга, сообщает... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:36
2022-07-26T15:36
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россия
хургада
екатеринбург
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines намерена в августе начать выполнять полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и Екатеринбурга, сообщает АТОР.По словам экспертов, делать такие выводы позволяют данные расписания аэропортов российской и уральской столиц.Так, по данным московского аэропорта Шереметьево, полеты в Хургаду должны начаться 2 августа, частота – два раза в неделю. А с 4 августа перевозчик собирается возобновить перевозку в Шарм-эш-Шейх с частотой четыре раза в неделю.Из Екатеринбурга, согласно расписанию аэропорта Кольцово, AlMasria будет летать только в Шарм-эш-Шейх, с 4 августа дважды в неделю.Однако появление рейсов в расписании не говорит о гарантированном возвращении авиакомпании в Россию в указанные сроки. Необходимо дождаться появления в продаже билетов.Крупные российские туроператоры также пока не готовы комментировать возможность взаимодействия с AlMasria.Тем не менее, в компаниях уверены, что расширение перевозки к высокому сезону необходимо.
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15:36 26.07.2022
 
Еще одна авиакомпания свяжет Россию и Египет

АТОР: Авиакомпания AlMasria планирует в августе начать летать между Россией и Египтом

CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015Международный аэропорт Хургада
Международный аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines намерена в августе начать выполнять полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и Екатеринбурга, сообщает АТОР.
По словам экспертов, делать такие выводы позволяют данные расписания аэропортов российской и уральской столиц.
Так, по данным московского аэропорта Шереметьево, полеты в Хургаду должны начаться 2 августа, частота – два раза в неделю. А с 4 августа перевозчик собирается возобновить перевозку в Шарм-эш-Шейх с частотой четыре раза в неделю.
Из Екатеринбурга, согласно расписанию аэропорта Кольцово, AlMasria будет летать только в Шарм-эш-Шейх, с 4 августа дважды в неделю.
Однако появление рейсов в расписании не говорит о гарантированном возвращении авиакомпании в Россию в указанные сроки. Необходимо дождаться появления в продаже билетов.
Крупные российские туроператоры также пока не готовы комментировать возможность взаимодействия с AlMasria.
Тем не менее, в компаниях уверены, что расширение перевозки к высокому сезону необходимо.
Туристы перед снорклингом на побережье Красного моря в Хургаде - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 18:40Туризм
Российский туроператор запустил продажи путевок в Египет на прямых рейсах
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыРоссияХургадаЕкатеринбургШереметьево (аэропорт)МоскваКольцово (аэропорт)Шарм-эш-Шейхкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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